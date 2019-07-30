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بارك مجلس الوزراء ما أعلنته وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن تطبيق آلية لتطوير البنية الالكترونية لمؤسسة الرعاية السكنية.

وأكدت بوشهري ضرورة الربط الإلكتروني بين الرعاية السكنية والجهات الحكومية ذات الصلة مع تحديث قاعدة البيانات لطلبات الرعاية السكنية وبدل الإيجار. وأشارت بوشهري إلى ان الهدف من تحديث البيانات استبعاد الطلبات غير المستوفية شروط الحصول على حق الرعاية السكنية وبدل الإيجار.

ولفتت إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات المخالفة والمتسببين بها من داخل المؤسسة أو خارجها تعزيزاً لمبدأ الرقابة الداخلية والشفافية والحفاظ على المال العام.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاسبوعية أمس على مشاريع قوانين شملت تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يهدف إلى مزيد من حماية وتعزيز الحقوق المعترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بشأن التوثيق والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة التنافسية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى معالجة معوقات عمل الهيئة ومنع الازدواجية وتضارب الاختصاصات داخل الهيئة. ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.