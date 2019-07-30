الأولى

مع تسجيل العديد من مناطق أوروبا درجات حرارة عالية تراوحت بين 30 وأكثر من 40 درجة مئوية ما ادى الى تصاعد حاد للطلب على المكيفات وانظمة التبريد غير شائعة الاستخدام في اوروبا خلال العقد الماضي اعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس رسميا انه أصبح امتلاك المكيف او نظام للتبريد إحدى القضايا الاساسية للعديد من الدول وخاصة في الدول المتقدمة.

وقالت الوكالة في بيان ان نظام التبريد يعد محدوداً جدا في الدول الفقيرة حيث يمتلكه حوالي عشر اجمالي عدد السكان، مبينا ان موجة الحر التي شهدتها اوروبا هذا الصيف زادت من الطلب المتنامي على المكيفات حيث أصبح امتلاكها إحدى القضايا الاساسية في الدول المتقدمة التي لايزال غير شائع فيها.

واضافت انه من اجمالي حوالي 2?8 مليار شخص في الدول الحارة نسيبا التي تصل درجات الحرارة فيها الى أكثر من 25 درجة مئوية يمتلك اقل من نسبة 10 في المئة منهم أنظمة للتبريد مقارنة بنسبة 90 في المئة بالدول المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة. واوضحت الوكالة انه على الرغم من تزايد الطلب على المكيفات وانظمة التبريد في الدول الحارة الا ان حوالي ملياري شخص في هذه الدول لن يتمكنوا من التجهيز بأنظمة التبريد الكافية خلال الـ 30 عاما المقبلة. وتوقعت ان يحصل 2?5 مليار شخص في الدول الحارة على نظام التبريد بحلول عام 2025 فيما لن يتمكن 1?9 مليار شخص آخر في تلك الدول من التجهير بأنظمة التبريد الكافية. واشارت دراسة اخيرة صادرة عن الوكالة الى امكانية تطبيق استراتيجيتين للمساعدة في توفير انظمة التبريد للأشخاص الذين لا تتوفر لهم الطاقة الكهربائية الاولى عن طريق وحدات الديزل المتوفرة للعائلات الفردية والاخرى عبر وحدات الطاقة الشمسية التي تعمل على تخزين الطاقة.