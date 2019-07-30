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عطلة العيد بين 9 أو 5 أيام!


اعتمد مجلس الوزراء امس قرارا بشأن عطلة عيد الأضحي المبارك محددا اياها بـ 9 أيام إذا جاءت وقفة عرفات يوم الأحد الموافق 11 أغسطس أما اذا كانت وقفة عرفات السبت 10 من الشهر نفسه، فستكون عطلة عيد الأضحى المبارك 5 أيام فقط. ونص القرار انه إذا ثبت أن اول ايام ذي الحجة السبت 3 أغسطس فتكون وقفة عرفات الأحد 11 أغسطس، وتمتد العطلة الى 9 أيام كاملة،، ويكون يوم الخميس 15 أغسطس يوم راحة، لوقوعه بين عطلتين ويستأنف الدوام الرسمي الأحد 18 أغسطس. واشار القرار الى انه في حال كان اول ايام ذي الحجة يوم السبت 2 أغسطس فتكون وقفة عرفات السبت 10 أغسطس، وتكون عطلة العيد، خمسة أيام ويستأنف الدوام الرسمي الأربعاء 14 أغسطس.


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