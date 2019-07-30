الأولى

حذر تقرير اقتصادي حكومي متخصص من ثغرة كبيرة يمكن ان تعوق تحقيق التطلعات المرجوة من «رؤية الكويت 2035» تتمثل في أن معدلات النمو في القطاعات المرتبطة بالرؤية ليست بالمستوى المطلوب، في حين نمت قطاعات ليس لها ارتباط مباشر بالرؤية التنموية بمعدلات مرتفعة للغاية.

وقال التقرير الذي اطلعت «النهار» على نسخة منه أن معدل نمو الوساطة المالية (المركز المالي) في الربع الأول 2019 بلغ 5.1% بالأسعار الجارية، و3.9% بالأسعار الثابتة، أما في حال قطاع النقل والتخزين (المركز التجاري)، فلم يتجاوز معدل النمو 0.1% بالأسعار الجارية، و-2.8% بالأسعار الثابتة، حيث شدد التقرير في الوقت ذاته على ان معدلات النمو المنخفضة للمركز التجاري يستدعي اهتماماً خاصاً. ولاحظ التقرير تحقيق قطاع « الاتصالات» معدل نمو سالب بالسعرين الجاري والثابت -27%، و-23.7% تباعاً، وهو نفس الاتجاه من معدل النمو السالب بين الربعين الرابع من عامي 2017،2018 حيث بلغ اّنذاك -13.5% بالأسعار الجارية و-17.4% بالأسعار الثابتة، حسب احصاءات الادارة المركزية للاحصاء، وشدد التقرير أيضاً على ان هذا الأمر يستحق المتابعة. في حين نوه التقرير ذاته الى ان قطاعات غير مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالرؤية التنموية 2035 تحقق معدلات نمو جيدة بشكل ملحوظ فمثلا اعلى معدل نمو بالأسعار الجارية كان من حصة قطاع «المطاعم والفنادق» 13.2%، ثم قطاع « الخدمات الاخرى «12%، ثم الزراعة والصيد 11.5%، ثم» الخدمات الشخصية 10.5%.