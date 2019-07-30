سياحة وسفر

أدت الخسائر التي منيت بها شركة الضامن لمكاتب السياحة والسفر ماليا لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ «اياتا» بسبب استيلاء عدد من اصحاب ومديري بعض الشركات العاملة في هذا المجال بدولة الكويت على أموال تذاكر السفر على متن شركات الطيران والتي فاقت الـ 15مليون دولار إلى تصنيف سوق السفر في الكويت بانه من ضمن الأسواق عالية المخاطر أسوة ببعض الدول الافريقية.

وكانت الشركة الضامنة التي أعلنت في ذروة موسم السفر انسحابها من ضمان مكاتب السياحة والسفر في الكويت لدى الـ «اياتا» ما ادى إلى حدوث زلزال في هذا القطاع الذي يعتبر ثاني اهم قطاع اقتصادي في البلاد بعد البنوك، بسبب قطع المنظمة الدولية للطيران الـ «اون لاين» لشركات الطيران العالمية عن مكاتب السياحة والسفر في الكويت باستثناء من لها ضمان بنكي مباشر لدى «الاياتا». وطالبت «الاياتا» من مكاتب السياحة والسفر في الكويت بتقديم كفالات بنكية لها طبقا لحجم مبيعاتها من التذاكر والتي تتراوح ما بين 50 الف دينار إلى 200 ألف دينار بعد انسحاب شركة التأمين التي كانت من المفروض ان تقدم الغطاء حتى 30 نوفمبر المقبل ولكنها منحت الفرصة لهذه المكاتب حتى 22 أغسطس المقبل بشرط تسديد ثمن تذاكر شركات الطيران اولا بأول .

واحتجت مكاتب السياحة والسفر في الكويت لدى الـ «اياتا» على هذه الإجراءات التعسفية التي جاءت في وقت قاتل، والتي كان سببها الاول المنظمة العالمية نفسها التي تقاعست عن المراقبة والمطالبة لدى الشركات التي فاق سحبها للتذاكر كل الضمانات والكفالات التي تغطي ماليا هذه العمليات، مما طمع الشركات «السارقة» في الهروب بأموال تذاكر شركات الطيران.

واعتبرت مكاتب السياحة والسفر تصنيف الـ «اياتا» لسوق السفر في الكويت بانه عالي المخاطر ظلم وتجني، رافضة ان تتحمل اخطاء المنظمة العالمية للطيران التي غضت الطرف عن التجاوزات السلبية التي اساءت لسمعة هذا القطاع العريض الذي صنف اكثر من مرة بانه من ضمن الأفضل في الالتزام والانضباط.

