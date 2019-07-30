سياحة وسفر

السفر من الأمور المنهكة والمستنزفة عقلياً وجسدياً، لكن الإقامة في الفندق المناسب يمكنها أن تجعل هذه التجربة أسهل بأشواط. لاسيما اذا وجد المسافر إقامة متميزة و خدمات عظيمة.

وهذا ما كان في حسبان القائمين على إدارة فندق «جلف كورت بيزنس باي» في دبي المدهش في الشكل والمضمون والمكان والذين وضعوا أولوياتهم في اعتبار ان كل من يصل اليهم صاحب مكان وليس ضيف يؤمر فيطاع ولذلك وضعوا في قاموس عملهم . إن الخدمات التي يقدمها الفندق صاحب الإطلالة الساحرة والموقع الأثير لكون جميع غرفه لها إطلالة لها على القناة أو المدينة، كما تضم بعض الوحدات شرفة ، يضمن للنزلاء إقامة مريحة. تتضمن الميزات الرئيسة للفنادق المضلة عالميا وهي خدمة الغرف على مدار الساعة، واي فاي مجاني في جميع الغرف، متجر، خدمة التنظيف يومياً، متجر هدايا/تذكارات. استمتع بوسائل الراحة الراقية في الغرف تتضمن تلفزيون بشاشة مسطحة، اتصال لاسلكي بالإنترنت، اتصال لاسلكي بشبكة الإنترنت (مجاني)، مكيف هواء، خدمة الإيقاظ لمساعدتك على استعادة طاقتك بعد يوم طويل. سواء كنت من محبي الرياضة أو كنت تتطلع لتفريغ عناء نهار مزدحم بالأعمال ستجد خدمات ذات مستوى عال بانتظارك كمثل حمام سباحة خارجي، حمام سباحة داخلي، حديقة ومراكز وخدمات خاصة برجال الأعمال.

ويقع فندق «جلف كورت بيزنس باي» في موقع جغرافي مثالي يكون فيه قريب إلى أهم المناطق الاقتصادية في دبي حيث يتواجد داخل حي الخليج التجاري، ويوفر خيارات إقامة لا مثيل لها للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه الذين يبحثون عن تجربة لا تنسى.

يتعاملون خلالها مع موظفين يتحدثون يتحدث الموظفون العديد من اللغات العربية والإنكليزية وغيرها من اللغات في كل مكان في الفندق وخاصة في مكتب الاستقبال، ويمكن للموظفين المساعدة في أي وقت من اليوم. يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه الإفطار في مطعم الواحة المفتوح طوال اليوم في الفندق. وتشمل خيارات الطعام الأخرى مطعم Naisa حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الآسيوية المعاصرة، وقاعات الكاريوكي، والرياضة في 4 وصالة Canal ومقهى Delices. يوفر Gulf Court Hotel Business Bay مسبح في الهواء الطلق ومركز للياقة البدنية وسبا Gulf.

يقع فندق «جلف كورت بيزنس باي» على بعد 25 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، بينما تقع محطة مترو الخليج التجاري على بعد 5 دقائق بالسيارة من مكان الإقامة. يقع على بعد 5 دقائق فقط بالسيارة من نافورة دبي ودبي مول الذي يضم محلات تجارية فاخرة ومجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام. وتشمل نقاط الجذب الشهيرة الأخرى القريبة برج خليفة، وأوبرا دبي.

ولذلك ليس بالغريب ان يصُنف فندق «جلف كورت بيزنس باي» مكان الإقامة هذا على أنه الأفضل قيمة في دبي! فالضيوف هنا يحصلون على مزايا أكثر مقابل ما يدفعونه بالمقارنة مع أماكن إقامة أخرى في المدينة. كثر ما أحبه الضيوف وقد سجلوا في صفحات الشرف لفندق «جلف كورت بيزنس باي» العديد من الشهادات لمواطنين من مختلف الدول ومنها: «الإطلالة جداً جميلة على قناة دبي المائية نظافة المكان وراحة السرير»

وكتب نزيل اخر «افضل فندق كطاقم واستجابات سريعة واستقبال النزلاء بلباقة والحرص على ارضاء العميل» وشدد علي من مملكة البحرين في شهادته «كل شي رائع كانت إقامة جدا ممتعة موظفين الاستقبال جدا ودودين الفلبينية جنا وسمير الجزائري جدا تعاملهم راق وفي الخدمة دائما «اما المواطن السعودي وليد فكتب في سجل النزلاء» مكان جميل يستحق الزيارة ونظافة مطعم مسبح غرف لوبي اشكرهم، اللي يبغي استجمام صح وراحة من ضغط العمل بس يسكن في هالفندق.

استمتعت فيه حيل حيل و راح اجي مرة ثانية في زيارتي القادمة لدبي ملاحظة : الاطلالة على قناة الخور شئ رهيييب».

