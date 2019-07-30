سياحة وسفر

شهدت فنادق المدينة المنورة توافد الأفواج المكثفة من كل بقاع العالم الإسلامي بعدد يفوق الأعوام الماضية لتحقيق رؤية المملكة في 2030 لتستقبل المملكة اكثر من 30 مليون معتمر.

وفي إطار الاستعداد لموسم الحج استعدت فنادق المدينة المنورة وخاصة ذات الخمس نجوم استعدادا خاصا هذا وقد انتهت ادارة فندق انوار المدينة موفنبيك من أعمال الاحلال والتجديد الشاملة لجميع الغرف والأجنحة ومرافق وخدمات الفندق المختلفة وذلك بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 40 مليون ريال.

وأوضح م. مهند خوقير العضو المنتدب: اننا نحرص في كل عام على استنفار كامل طاقاتنا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار الحرم النبوي في أكمل صورة كما تعودوا منا.

مشيرا إلى ان انوار المدينة يعد الاكبر من حيث الطاقة الاستيعابية من فئة الفنادق الفاخرة في طيبة الطيبة حيث يضم حوالي 1295 غرفة وجناحاً وموقعه المميز والملاصق للمسجد النبوى وخاصة باب الزيارة يجعله الفندق المفضل للعديد من المعتمرين من كل الدول الاسلامية.

وأضاف خوقير أننا اعددنا برامج وفقرات خاصة تساعد المعتمر على أداء فرائضه وعباداته بكل سهولة ويسر خاصة أننا جهزنا مركزا متكاملا لرجال الاعمال من فاكس وكمبيوتر وانترنت.

وذكر أن الفندق يضم أكثر من 7مطاعم اكتسبت شهرة كبيرة وسط أهالي وضيوف المدينة تلبية لجميع الاذواق الغربية والشرقية.

ومن جانبه أوضح مدير عام الفندق سامح النشار أن انوار المدينة موفنبيك تتوافر فيه كل مقومات النجاح حيث انه الاقرب الى باب النساء ويضم نخبة كبيرة من المعارض الخاصة بالعلامات التجارية العالمية وكذلك سوبر ماركت يلبي كل الاحتياجات.

وأضاف: ان فندق انوار المدينة يستقبل في كل عام افواجاً من كل الجنسيات المسلمة ومن المعروف ان انوار المدينة موفنبيك تصل نسبة الاشغال فيه خلال موسم الحج اكثر من70 % تصل الى 100% خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

وقال: ان إقبال العملاء يتزايد على الفندق نظرا لما وجدوه من خدمات متميزة في الأعوام السابقة، مشيرا الى ان الفندق يعتمد على عملائه السابقين في الترويج له وفي كل عام تصل نسبة الاشغال بالفندق الى 90% ويصل الى كامل العدد في العشر الاواخر من رمضان.

يضم أكثر من 30% من الطاقة الفندقية الفاخرة بالمدينة المنورة وفي هذا العام سيجد المعتمر تطورا ملحوظا في جميع مرافق الفندق وخاصة برج المدينة.

