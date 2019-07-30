سياحة وسفر

إذا كانت « الاسطورة» بنت الخيال الخصب، وام الحكايات، حيث تشابك فيها الخيال الى حد المزج مع الحقائق وتداخلت فيها الوقائع مع الاساطير الى حد الذوبان لكن في النهاية «الريف البلغاري » الذي دخل خدمة السياحة العالمية هو الاسطورة لكونه خليط لحالات اقتصادية واجتماعية وتاريخية، بعناصره وملامحه الخيالية ذات الطبيعة الرائعة، بسبب مناخه البديع وحديقته الطبيعية الفريدة.

و بلغاريا هدية الطبيعة لحواضر مدنها،لما فيها من انهار، بحيرات، شواطئ رملية ذهبية، سهول فسيحة، جبال مرتفعة، غابات خضراء، وهذا خلق تنوعا نادرا في بلاد وارض واحدة، تعتبر المياه المعدنية المنتشرة في كل أرجاء البلاد السبب الرئيس في وجود حمامات ومصحات المياه المعدنية والصحية. وفي الجبال يكتشف السائح عالما ملونا من الغابات والمراعي، وتشكيلات من الصخور والقرى الأثرية.

ومن الخيارات الجيدة اكتشاف بلغاريا عبر النزهات والتجول وركوب الدراجات الهوائية أو ظهور الخيل. السفر إلى بلغاريا يعني امكانية تنوع وتعدد الأنشطة، فهي أيضا مقصد مهم لمحبي الطيور وعلم النبات وتغطي المناطق المحمية 6 في المئة من مساحتها.

عبر الدرب المؤدي إلى الشط على ساحل البحر. كانت الدرب مليئة بآثار الأقدام والأحذية وحوافر لبعض الحيوانات الأليفة. على طرفي الدرب انتشرت ورود وأزهار من كل الأنواع. لفرط دهشتك ببهاء ألوانها تظنها جزءا من قوس قزح. إذ لم يبق لون إلا وتراه في وردة أو على زهرة.

عدت لبلغاريا مجددا بعد شهور اعتقدت انها قرون من فرط الاشتياق فتذكرت قصيدة كتبها شاعر للاسف لم اتذكر اسمه بحكم العمر يقول : أيها العشق الذي سار بين احشائي وشراييني... خلقنا لبعض لا انفصام بيننا مهما باعدتنا المسافات... النفس بالنفس ونبضات العشق ثالثنا تتنهد بارتياح... لا أخفي على نبضك الذي يتجول بلا حراس في جوفي... انك ملكت روحي وكياني وكل الاشواق إليك تدفعني وتغريني...وطيفك المغري يقبلني قبل أن تغفو الشمس بين مقل المساء... ويضمني مساؤك بحنينه واشواقه... كطفلة تريد المناغاة والدلال وعليها تاج من وقار...أعلمتك سابقا أن القوانين تحكمني والعادات تمزقني... ولكني في حبك وعشق روحك هدمت جميع صوامعها وقفزت من فوق الاسوار كالفارس المغوار... وتربعت في جوفك دون أن ألتفت لكل ما يقال.

