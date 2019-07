آخر النهار

حضرت النجمة إيفا لونغوريا عرض النسخة الحية من عمل الرسوم المتحركة Dora the Explorer وهو Dora and the Lost City of Gold يوم أمس في لوس أنجلس.

وكانت برفقة إيفا النجمة ايزابيل مونير التي تعلب دور Dora في الفيلم كما رافق إيفا صديقها الممثل ماريو لوبيز وابنته جيا وابنه دومينيك الفيلم سينطلق عرضه رسمياً في دور العرض الأميركية في 9 أغسطس.