آخر النهار

نتمنى على وزارة الإعلام، من خلال جميع قطاعاتها، بالذات التلفزيون والإذاعة والأخبار والبرامج السياسية، أن يكون يوم الجمعة المقبل، الثاني من أغسطس، يوماً مختلفاً ببرامجه.. وفقراته.. وفعالياته.

ولطالما عودتنا وزارة الإعلام، على هكذا بصمات وإنجازات إعلامية خصوصا، ونحن أمام حدث مجلجل.. ولحظة تحد كبرى أكدت على صلابة الكويت وشعبها، والتفافها حول قيادتها أميراً وولي عهد وحكومة.. لتؤكد بذلك أنها فوق التحديات.. حتى لو كان ذلك التحدي بقيادة طاغية أرعن دمر جميع العلاقات والاتفاقيات عبر دكتاتورية انتهت الى النسيان، لتبقى الكويت شامخة. ما أحوجنا الى أن يكون يوم الجمعة المقبل، نموذجا رفيعاً للاقتدار والتميز الإعلامي الذي يليق بهذا الحدث وأهميته في تاريخ الكويت والمنطقة.

إنه يوم التحدي والاقتدار.. وهو يوم التضحية والشهادة.. وهو يوم التّفت به الكويت على قلب رجل واحد.. حيث الرفض والعصيان المدني.. وقبل كل هذا تجديد البيعة لأسرة آل الصباح الكرام.

أنه يوم اختبار القوة الحقيقية للإنسان الكويتي.. ومكانة الكويت وعمق علاقاتها الإقليمية والدولية.

فلتكن ذكرى الثاني من أغسطس «آب» درسا للأجيال.. والزمن.. عبر فعل إعلامي يليق بالمناسبة وجلالها.

وعلى المحبة نلتقي

