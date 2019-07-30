آخر النهار

حظي المغني المصري، محمد منير باستقبال حافل من مهرجان «جرش» للثقافة والفنون في الأردن في دورته الـ34، حيث أحيا ختام الدورة أول من أمس، بأمسية أقيمت على المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية محاطاً بحضور جماهيري كبير.

وقدم منير بانوراما لأبرز أغانيه، التي رددها على مدى نحو أربعة عقود منها «الليلة يا سمرا» و«عشق البنات» و«حبيبي لون الشوكولاته» و«حتى حتى» و«شمندورة» و«يا رمان» إضافة لأغنية «أنا بعشق البحر» للفنانة نجاة الصغيرة.

وفي مؤتمر صحافي سبق الحفل، قال منير: «أنا حاضر دائماً في الأردن، وكنت هنا بالعام الماضي، ولا تمر تقريباً ثلاث أو أربع سنوات إلا وأزور الأردن التي أكن لها كل الحب وأرتبط بها منذ سنوات طويلة».