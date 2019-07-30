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إبراهيم دشتي طرح «على وين»


طرح الفنان إبراهيم دشتي سنغل جديد بعنوان «على وين» وهي من كلمات عبدالله العماني ومن الحان وإشراف فهد الناصر توزيع ومكس «حسام كامل وكان طرح قبل فترة أغنية «العيب بالعيب» وهي من كلمات: عبدالله العماني رؤية موسيقية ابراهيم دشتي توزيع يعقوب مكس وماستر جاسم محمد من جهة اخرى، يستعد إبراهيم خلال الفترة المقبلة لمجموعة من الحفلات الجماهيرية بين دول عربية وخليجية عدة. كما سبق وطرح دشتي أغنية جديدة بعنوان «بكرة بتعود» وهي من كلمات سعد المسلم وألحان فهد الناصر وتوزيع وفواصل موسيقية ربيع الصيداوي، وتريات إسماعيل تونش، صولو بزق إسماعيل تونش، إيقاعات عبدالله بلوشي، كورال شباب الكويت، ونغم الكويت، وتم تصوير الفيديو كليب مع المخرجة اللبنانية نانسي جمال الدين.


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