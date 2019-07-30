آخر النهار

قدّمت إذاعة «حبايب إف إم» لمستمعيها إعادة لبث حلقة الموسيقار مطر علي في برنامج «ستار مع عبدالستار» حيث استعرضت الحلقة مسيرته في عالم التلحين، كما عرجت على أبرز المحطات التي مرّت بها الأغنية القطرية، وفي هذا السياق، أكد علي عبدالستار أن البرنامج يعود من جديد ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، ويستضيف البرنامج كل ثلاثاء نجماً من نجوم الأغنية القطرية والعربية مع فرقة موسيقية خاصة على مدار ساعتين أسبوعياً. ولفت عبدالستار إلى أن «حبايب إف إم» الإذاعة القطرية الوحيدة التي تبثّ برامجها صوتاً وصورة من خلال الفيسبوك، والموقع الإلكتروني، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، حيث يستطيع المستمع للإذاعة الاستمتاع ببرامجه المُفضلة في أي مكان في العالم.

