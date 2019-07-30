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تشارك الفنانة نوال الكويتية ضمن حفلات موسم السودة في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد موسم السودة والمقرر انطلاقته بداية أغسطس القادم وحتى نهايته خمس حفلات غنائية تقام على مسرح الراحل طلال مداح بالمفتاحة حيث ستحيي الفنانة أحلام في 13 من أغسطس أولى حفلاتها.

وبدأت الفنانة بلقيس بوضع لمسات حفلها الفني الساهر الذي ستحييه يوم الـ16 من أغسطس، ويليه الحفل الأضخم المرتقب الذي سيقام بين نسمات أبها الخلابة وفوق سحابها المذهل لقيصر الغناء العربي، الفنان كاظم الساهر يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل.

هذا وسيختتم الموسم حفلاته الغنائية بحفلتين غنائيتين الأولى تجمع كلاً من سندباد الأغنية راشد الماجد والفنان أصيل أبوبكر، وذلك في 29 من أغسطس، والثانية تجمع أخطبوط العود عبادي الجوهر مع قيثارة الخليج الفنانة نوال الكويتية في 30 من أغسطس. كما سيشارك الفنان حسين الجسمي في حفلات موسم السودة، إلا أنه لم يعلن عن موعد الحفل حتى الآن.

ومن المقرر أن يقدم الفنانون المشاركون في حفلات موسم السودة الغنائية مزيجاً فريداً من الأغاني ذات الذائقة العالية والتي تتنوع بين الجديد والقديم، إضافة لبعض الأغاني الوطنية. ولايزال موسم السودة يحمل العديد من المفاجآت لأهالي المنطقة التي لم يكشف عنها حتى هذه اللحظة، إلا أن المؤكد أنها مفاجآت متنوعة وجديدة تتلاءم مع الجمال الأخاذ لمنطقة عسير، وتتواءم مع مقوماتها السياحية.

