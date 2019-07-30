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شدد الفنان المتميز محمد المسلم على أنه غير متعجل على الاعمال الدرامية التلفزيونية، لذا فهو يمارس لغة عالية من الاختيارات، في الحين ذاته أشار المسلم في تصريح خاص لـ النهار أن مسرح الطفل في الكويت يحقق قفزات كبرى، كما سلط الضوء على عدد من الموضوعات الفنية.

وفي مستهل حديثه مع النهار قال الفنان محمد المسلم:

تجرى التحضيرات لاعادة عروض المسرحية الاستعراضية وكاندا التي كانت انطلقت عروضها في عيد الفطر، وحصدت كثيراً من النجاح، كما تم تمديد عروضها لأكثر من مرة، وسط إقبال جماهيري متميز، وستعاد عروض المسرحية اعتبارا من أول أيام عيد الاضحى، بإذن الله.

ويستطرد الفنان محمد المسلم:

المسرحية تأليف أحمد العوضي وإخراج بدر الشعيبي والمخرج المنفذ أحمد العوضي وفي البطولة عدد من النجوم، ومنهم جاسم عباس وروان المهدي وبدر الشعيبي وعبدالله عباس وناصرعباس ونواف العلي ورهف العنزي وناصر الدوسري وفهد الصالح.. وتقدم عروض المسرحية على صالة مسرح نادى السالمية الرياضي بالسالمية

ويقول أيضاً:

أستطيع التأكيد بأن مسرح الطفل في الكويت استطاع أن يحقق قفزات كبرى، عبر النتاجات المتميزة التي تقدم سنوياً، وأشير هنا إلى أن هنالك أكثر من (15) عملاً مسرحياً خاصاً بالطفل تقدم خلال الموسم بالإضافة لأكثر من (5) عروض تقدم أيضاً ضمن مهرجان الكويت لمسرح الطفل، وهذا يعني أننا أمام حراك مسرحي عالي الجودة، وراح يتطور ويزدهر وهنا أشيد بدعم الجمهور الحبيب، وأيضاً بتلك العلاقة المتميزة بين صناع السينما وعروض مسرح الطفل، وأيضاً الأجيال التي تعاقبت على مسرح الطفل.

ويؤكد:

عروض مسرح الطفل في الكويت تجاوزت الأطر المحلية، وهي تحتل موقعها المتميز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وينتقل الفنان محمد المسلم للحديث عن الدراما التلفزيونية:

شخصياً، أنا غير متعجل على الأعمال الدرامية التلفزيونية، لذا تجدني أبحث عن الشخصيات ذات البعد النفسي المركب والتي تتطلب تقديم مضامين إضافية ومتجددة على صعيد الأداء والتقمص، ومن النادر أن أكرر ذات الشخصيات التي أقدمها أو أرضى أن أقدم عملاً لا يضيف إلى رصيدي وتجربتي الفنية.

وعن آخر الأعمال التي قدمها يقول المسلم:

آخر أعمالي كانت مسلسل آخر شتا مع المخرج فيصل العميري ومسلسل سامحني خطيت مع المخرج عيسى ذياب والنجمة شجون الهاجري.

وقد حرصت خلال هذا الموسم، أن أتفرع للمسرح من أجل تقديم مسرحية واكاندا بعد تجربتنا السابقة في مسرحية الفئران ومن قبلها ويندي.

وفي المحطة الأخيرة يقول الفنان محمد المسلم:

تحياتي لقرائكم في كل مكان.

