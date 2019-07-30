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تراجيديات شكسبير الأربع الكبرى هي: هاملت، عطيل، الملك لير، وماكبث. ولا يخفى من عنونتها أنها منسوبة إلى رجل، صانع المأساة وبطلها وضحيتها في آن.

مئات الأفلام والمسرحيات بكل لغات العالم قاربت تلك التراجيديات، لكن تظل «هاملت» ـ وهي النص الأكبر حجمًا ـ الأكثر استلهامًا وإعادة إنتاج..

ثمة أكثر من ستين فيلمًا معروفًا عن أمير الدانمارك صاحب مقولة: «أكون أو لا أكون.. تلك هي المسألة!» أشهرها الفيلم الروسي للمخرج جريجوري كوزينتسي والذي رشح لجائزة الكرة الذهبية عام 1964، ويعتبره كثيرون النسخة السينمائية الأفضل والأكثر إخلاصًا للنص الشكسبيري.

وينضم إلى قائمة من لعبوا دور هاملت عدد من النجوم أبرزهم لورانس أوليفييه ـ سيد التمثيل الإنجليزي ـ وميل غيبسون وكينيث براناه وصولًا إلى إيثان هوك.

بعض الأفلام التي أرادت الحفاظ على النص الأصلي طالت مدتها لأكثر من أربع ساعات، وبعضها قدم رؤية عصرية تتناص معه، تفارقه ولا تطابقه، كما في نسخة إيثان هوك الصادرة عام 2000

وهذا ما حدث مع معظم تراجيديات شكسبير، أنها باتت ملكًا لمخرجي السينما والتلفزيون والمسرح، ليقدم كل منهم تفسيره الخاص، ويحاول أن يعيد اكتشاف منظور خاص به. ربما لأنه لا جدوى من اجترار القصة ذاتها التي بات الجمهور يحفظها عن ظهر قلب.

عربيًا، ربما لايعرف الكثيرون أن الممثل المصري «الكوميدي» محمد صبحي من أبرز من قدم النسخة العربية ل»هاملت» في عرض مسرحي. كما قدمت فرقة مسرح الخليج في الكويت رؤية للنص نفسه بعنوان «انسوا هاملت» ولعب الدور يوسف البغلي. وأيضًا نشرت الكاتب الأمريكية كتابًا مهمًا بعنوان «رحلة هاملت العربية» متتبعة في حوالي خمسمائة صفحة تجليات هاملت في الثقافة العربية.

ولم تكن «النسوية» بعيدة عن شكسبير ووضعه في مرمى نيرانها، فتراجيدياته التي تحتفي احتفاء لافتًا بأبطالها الذكور، وبالمنطق الذكوري، تظهر فيها المرأة بصورة سلبية ومشوشة، فزوجة «ماكبث» هي من قادته إلى القتل وحركته من وراء ستار، وقبل سنوات قليلة قُدمت شخصية «ليدي ماكبث» في فيلم بالعنوان ذاته.

وكذلك كانت حبيبة «عطيل» ضحية غيرته العمياء، حيث قتلها ولم يعرف الحقيقة إلا بعد فوات الأوان.

أما الملك «لير» فكان ضحية اثنتين من بناته، عندما تصور أن التبرع بأمواله وممتلكاته قد يضمن له صكًا بالحب مدى الحياة.

في التراجيديات الأربع لا تبدو صورة «المرأة» جيدة بوجه عام، فأم «هاملت» أقرب إلى التواطؤ مع العم للخلاص من زوجها، حتى «أوفيليا» أكثر شخصيات شكسبير براءة، كانت ضحية الصراع العائلي على العرش، وانتهت غارقة.

ما ذنب «أوفيليا» التي أحبت بإخلاص ثم تنكر لها حبيبها؟

هل ذنبها أنها لم تتحمل قسوة العالم وما يدار في كواليس الحكم؟ أم ذنبها أنها كانت تعرف أكثر مما يجب؟ أم هي ضحية لوثة الجنون التي أصابت «هاملت»؟

ففي النص الذي ترجمه إلى العربية جبرا إبراهيم جبرا، يخاطبها هاملت متنصلًا من حبه، بالقول: «إنك مهما كنت كالثلج طهرًا، وكالبرد صفاء ونقاء، فإنك لن تنجي من النميمة. اذهبي إلى دير! الوداع..».

لم تجد «أوفيليا» من يدافع عنها، فحتى الرجل الذي أحبته من كل قلبها، تنصل منها، فخسرت حبها، مثلما خسرت والدها.

إلى أن قررت الكاتبة الأمريكية ليزا كلين كتابة رواية تدافع فيها عن أوفيليا، سرعان ما تحولت إلى فيلم من إخراج كلير مكارثي وتمثيل ديزي ريدلي في دور أوفيليا، نعومي واتس «الملكة»، جورج مكاي «هاملت»، وكليف أوين «العم كلاوديوس».

الحبكة الشكسبيرية

إذا كان «هاملت» أعيد إنتاجه عشرات المرات، فإن «أوفيليا» مثل غيرها من شخصيات شكسبير - غير الرئيسة - لم تحظ بذلك، وربما أشهر معالجة لها كانت في فيلم قدمه المخرج الفرنسي الشهير كلود شابرول عام 1963.

وفي المعالجة الأميركية الأحدث لا تبعد المخرجة مكارثي كثيرًا عن الخطوط العامة للحبكة الشكسبيرية، وطبيعة شخصياتها الأساسية: هاملت، الأم، العم، وشبح الأب.

كما جاءت المشاهد البصرية في معظمها مرتبطة ـ مثلما هو في النص المسرحي ـ بغرف القصر، وأبرزها مخدع الملكة، بالتوزاي بالطبع مع مجموعة المشاهد الخارجية للقلعة والغابة المحيطة والحراس.

تمثل التغيير الجوهري في التحول من تقديم «هاملت» كشخصية محورية، الى استبعاده وتهميشه، وإعطاء الصدارة لشخصية «أوفيليا» نفسها، حيث تتبع الفيلم مسيرتها منذ طفولتها كصبية رقيقة وذكية يتيمة الأم، تعيش في كنف أب لا يتورع عن نفاق الأسرة الملكية.

إن الفيلم من أول لقطة يقدم نفسه للجمهور من منظور «أوفيليا» التي لم تُعد شخصية ثانوية، ولا مجرد لوحة للبراءة والجمال الأنثوي، وسط صراع ذكوري داكن.

البراءة المغدورة

يبدأ الفيلم من مشهد «اوفيليا» غارقة وعائمة على سطح الماء وسط الزهور والنباتات.

إنها بداية من نقطة بالغة القوة والجمال، بصحبة موسيقى كلاسيكية خلابة ميزت الفيلم عمومًا.

وقد أثير جدل كبير حول ما إذا كانت «أوفيليا» قررت وضع حد لحياتها المأساوية بالانتحار، أم أنها غرقت قضاء وقدرًا، وكانت الملكة أول من علمت بالأمر وأخبرت شقيقها قائلة:

«وبينما هي تتسلق الشجرة المائلة، لكي تعلق عليها ما تحمله من أكاليل الأعشاب، إذا بغصن حاقد يتحطم، وإذا هي تسقط، هي وما تحمل من عشب وزهر، في ماء الجدول الباكي، فانتشرت ثيابها على الماء، وحملتها لحظة كأنها جنية الغدير، وهي لا تفتأ تغني فقرات من أناشيد قديمة، كأنها لا تحس شيئًا من الكارثة المحدقة بها، أو كأنها كائن وطنه الذي يألفه هو الماء».

تلك الصورة الشعرية الساحرة قيل إنها أفضل وصف لمشهد موت على الإطلاق، كما قيل إن شكسبير استلهمها من وفاة طفلة غرقًا، أو انتحار قريبة له. وقام عدد كبير من الرسامين بتجسيد ذلك المشهد في لوحاتهم، لكن تظل لوحة السير جون ميليه عن اوفيليا النائمة في مياه البحيرة الأكثر شهرة والأشدّ دراماتيكية. ورأى الفيلسوف جاستون باشلار أن الماء موطن الحوريات، ومن ثم فقد حظيت أوفيليا بذلك «الموت الجميل» والمزهر، موت بلا كبرياء ولا حقد على حد تعبيره. أو كما وصفها الشاعر رامبو:

«في الموجة الهادئة التي تنام فيها النجوم

تطفو أوفيليا البيضاء مثل زنبقة عظيمة».

الاسترجاع

يُروى الفيلم على لسان أوفيليا نفسها، ما يعني ضمنًا أنها لم تمت ولم تنتحر كما في النص الشكسبيري.. وأن لدى صناعه نهاية أخرى يدخرونها للمتفرج الذي يعرف القصة.

ورغم أنه انطلق من مشهد الغرق الفاتن، لكنه عبر تقنية الاسترجاع يعود بنا إلى طفولتها قرب القصر الملكي، وصولًا إلى ذلك المشهد، ثم متجاوزًا له.

لقد منح الفيلم لأوفيليا لسانًا كي تروي قصتها بنفسها، وكيف تقاطعت مع قصة «هاملت». وجعلها أكثر شجاعة وذكاء منه.

المعرفة

إن الجدل الأساسي الخاص بإعادة إنتاج «هاملت»، تعلق بسؤال: هل النص كاشف لفساد السلطة وما تثيره من أحقاد وأطماع ودماء، وعجز «هاملت» عن مجاراة ذلك؟ وبالتالي تردده في الانتقام من أمه ومن عمه قاتل أبيه؟

أو بمعنى آخر هل النص تعبير عن مناخ سياسي فاسد، وهو ما يمكن التركيز عليه، أم على صراع داخلي مأساوي داخل ذات هاملت؟

ثمة منطق آخر يرى أن عبقرية نص شكسبير في تجسيده لدراما الذات الهاملتية عبر رحلتها إلى النضج والوعي.. تلك القفزات الصعبة من براءة الطفولة وأحلام الشباب إلى النضج وإدراك حقيقة الواقع.

كأن معركة هاملت الأساسية لا تتمثل في فعل الانتقام في حد ذاته، ولا استعادة عرشه المسلوب.. إنما هي معركة «معرفة» بكل ألم المعرفة، وذلك العجز والتردد إزاء الحقيقة وتحملها.

من تلك الزاوية، قدم الفيلم رؤية جيدة للمحورين، أي أنه أعطى تلخيصًا معقولًا لفساد البلاط وقصور الأمراء في تلك الحقبة، عبر قتل الأخ لأخيه، واللجوء إلى السحرة وقناني السم، والعلاقات العاطفية المحرمة.

وفي الوقت نفسه ركز على وعي «أوفيليا» نفسها، وكيفية اكتسابها للمعرفة وإنضاج روحها بكل كبرياء. فهي ـ في الفيلم ـ ليست تلك الفتاة البريئة الساذجة، بل نراها تسأل أخاها أن يُعلمها، وتراقب فصول الأولاد، وتنبري للإجابة عن سؤال في حضرة الملك، وتقرأ القصص للملكة في مخدعها، وتزور الساحرة وتلاحقها بأسئلتها الفضولية.

إن شخصية بكل هذه المعرفة، والنضج، وبكل هذه القدرة على الحب، والاحتفاظ ببراءتها ونبلها، جديرة بأن تعيش لا أن تموت.

فإذا كان «هاملت» قد اكتفى بالحيرة بين «أكون أو لا أكون».. فإن «أوفيليا» أدركت بجلاء من تكون.

