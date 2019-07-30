عربيات ودوليات

أعلنت طبيبة رأت زعيم المعارضة الروسية اليكسي نافالني في المستشفى انه ربما تعرض للتسمم. وقالت اناستازيا فاسيلييفا، طبيبة نافالني منذ عدة سنوات، ان التورم والطفح الجلدي على وجهه يمكن ان يكونا متسقين مع التسمم الكيميائي. وأضافت ان مسؤولي المستشفى الذين سبق لهم تشخيص حالة الحساسية لدى نافالني رفضوا اجراء الاختبارات اللازمة عليه. نقل نافالني الى المستشفى الأحد من احد مراكز الاحتجاز حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 30 يوما لدعوته الى احتجاج غير مرخص به. وتم اعتقال المعارض الروسي بعد عدة ايام من مظاهرة حاشدة للمعارضة السبت انتهت باعتقال حوالي 1400 شخص.

