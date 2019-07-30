عربيات ودوليات

لندن - طهران - الوكالات: انذرت بريطانيا ايران امس بأن عليها اتباع القواعد الدولية والافراج عن ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وتحتجزها الجمهورية الاسلامية في الخليج اذا كانت طهران تريد «الخروج من الظلام».

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لقناة سكاي نيوز «اذا كان الايرانيون يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي فان عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد».

وأضاف «لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن اجنبية بشكل غير قانوني».

وفي مقابلة مع برنامج «توداي 4» على راديو «بي بي سي» امس، قال الوزير البريطاني ان بلاده لن تبادل ناقلة النفط المحتجزة لدى طهران بناقلة النفط الايرانية التي تحتجزها بريطانيا في جبل طارق، مشيراً الى ان بلاده تدعم انشاء تحالف دولي للحفاظ على حرية الملاحة في الخليج. وأضاف «ليس هناك مقابل او محاولة تحقيق معادل.. هذا لا يتعلق بنوع من المقايضة». وأشار راب الى انه تحدث الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد تعيينه وزيراً للخارجية في 24 يوليو الحالي، وأضاف «اننا نشاطر الرأي القائل بأننا بحاجة الى دعم النظام الدولي القائم على القواعد، وسيكون في الواقع فكرة جيدة ان يكون هناك تحالف واسع يدعم الحفاظ على حرية الملاحة في تلك المنطقة»، في اشارة الى منطقة الخليج. وتحتجز السلطات الايرانية، ناقلة النفط البريطانية «ستينا امبيرو»، وذلك ردا على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الايرانية «غريس 1» في جبل طارق، حيث كانت في طريقها الى سورية ما يعد انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، وذلك حسب مزاعم لندن.

وتسعى بريطانيا ايضا الى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة اوروبية لضمان سلامة الابحار عبر مضيق هرمز، فيما دعا دبلوماسيون اوروبيون الى انشاء تحالف اوروبي لحماية حركة الملاحة في الخليج.

ميدانيا، اعلنت وزارة الدفاع البريطانية ان المدمرة «اتش ام اس دنكان» وصلت الى الخليج لمواكبة عبور السفن التي ترفع العلم البريطاني. وبذلك تنضم المدمرة الى الفرقاطة «اتش ام اس مونتروز» التي من المقرر ان تخضع للصيانة في البحرين اواخر اغسطس. وستستبدل بالفرقاطة «اتش ام اس كنت» اواخر هذا العام. وفي طهران، كشف المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان طهران اقترحت على واشنطن توقيع البروتوكول الاضافي هذا العام بدلا من عام 2023، مقابل الغاء العقوبات، لكن هذا العرض وُوجه بالرفض. وأكد موسوي ان وزير الخارجية الايراني جواد ظريف لم يلتق اي مسؤول في الادارة الأميركية خلال زيارته نيويورك.

وحذر موسوي في تصريح امس، من ان «الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتنا النووية ستكون حازمة، في حال فشل الجهود الدبلوماسية».

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان تفعيل «اينستكس» (المالية الأوروبية للتبادل التجاري مع ايران) ليس الهدف الأكبر الأساس، انما هو مقدمة لتنفيذ اوروبا التزاماتها.

وقال ان «التحالف العسكري الأوروبي المقترح لحماية الملاحة في مضيق هرمز مبني على اوهام، ولا ننصح المانيا والدول الأوروبية بالانضمام له»، مضيفا ان ايران هي المسؤولة عن تأمين الخليج ومضيق هرمز، ولأجل حماية امن المنطقة لا حاجة لتشكيل تحالفات من خارجها». وأوضح ان ضمان امن المنطقة والخليج ومضيق هرمز لا يتم الا عبر تعاون دول المنطقة، مشيرا الى ان تدخل الدول الأجنبية في المنطقة سيؤدي الى زعزعة امن الخليج واستقراره.

