عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: رحبت ايران بدعوة مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لاجراء محادثات بين البلدين ودعت الى اتخاذ اجراءات عملية في هذا الصدد. وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، ان طهران ترحب بتصريحات مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة وتدعو لاتخاذ اجراءات عملية في هذا الصدد.

وأشار المسؤول الايراني الى ان بلاده دعت دائما الى استقرار وأمن دول المنطقة، لافتا الى ان ايران تحترم العلاقات الثنائية والمعاهدات الأمنية. وقال ربيعي ان تصريحات المندوب السعودي «ايجابية». وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي ابدى استعداد بلاده لانشاء علاقات ثنائية بين الدول العربية وايران، رغم الدور «السلبي» للأخيرة في المنطقة، لافتا الى ان هذه العلاقات يجب ان تبنى على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

