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وزير الداخلية الإيراني يحذر من تجدد الاحتجاجات


حذر وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، من ان تؤدي التجمعات الاحتجاجية المتفرقة والاضرابات العمالية المستمرة الى تجدد الاحتجاجات كتلك التي اندلعت اواخر ديسمبر 2017 وبداية عام 2018.
وقال فضلي في مقابلة مع التلفزيون الايراني، الأحد، انه» يجب الا نغفل ونتجاهل الاحتجاجات وحالات الاستياء وأن لا نقوم باجراءات وقائية وعدم الرد المناسب ونظن انه ليس هناك شيء مهم».
وحذر من ان «أي حدث بسيط قد يؤدي الى وقوع احداث كبيرة، لذا يجب ان نتعامل مع مشاكل الناس».
وقال وزير الداخلية الايراني ان «أحد الأهداف الرئيسة للعقوبات هي ان اعداءنا يتوقعون انها ستؤدي الى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات، لكن الاحتجاجات انخفضت بنسبة 38 %»، على حد تعبيره.


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