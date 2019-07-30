عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: انضم رئيس المخابرات الوطنية الأميركية، دان كوتس، الى سلسلة من المسؤولين البارزين الذين تركوا العمل في ادارة الرئيس دونالد ترامب، بعد اعتزامه الاستقالة من منصبه اثر خلاف مع ترامب.

وأكد ترامب في تغريدة ان كوتس سيستقيل في منتصف اغسطس وانه سيرشح جون راتكليف عضو الكونغرس عن تكساس ليخلفه.

وقال ترامب ان راتكليف سيقود و«سيلهم بناء عظمة البلاد» التي يعشقها.

ويشرف كوتس بموجب منصبه على 17 وكالة استخباراتية اميركية مدنية وعسكرية، من بينها وكالة المخابرات المركزية «سي آي ايه».

وقد ظل كوتس على خلاف مع ترامب في عدد من القضايا، ومن ابرزها الموقف من روسيا وكوريا الشمالية.

واصطدم كوتس، الذي يشغل منصبه منذ مارس 2017، مع ترامب مبكرا بعد توليه مهامه، حيث اتخذ موقفا متشددا ازاء روسيا، ما يتعارض تماما مع الوقف التصالحي الذي اتخذه ترامب ازاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي يناير قال كوتس للكونغرس انه من غير المرجح ان تتخلى كوريا الشمالية عن سلاحها النووي، مناقضا تصريح ترامب بان بيونغيانغ لم تعد تشكل تهديدا.

كما انه قال لأعضاء الكونغرس ان ايران ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى الدولية الذي وقع عام 2015، والذي انسحب منه ترامب في مايو 2018.

وفي اليوم التالي لذلك كتب ترامب تغريدة على «تويتر» وصف فيه مديري المخابرات بأنهم «سلبيون وسذج»، في تقييمهم لمدى الخطر الذي تشكله ايران.

مدافع عن ترامب

ودافع راتكليف، وهو عضو في اللجنة القانونية والاستخباراتية في مجلس النواب، عن ترامب اثناء شهادة المحقق الخاص روبرت مولر يوم الأربعاء عن تحقيقه، الذي استغرق عامين، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والاعاقة المحتملة للعدالة.

واتهم راتكليف ايضا مولر بتجاوز حدود سلطته في تناول تقرير تحقيق مولر الموسع لاحتمال اعاقة ترامب للعدالة بعد قرار المحقق الخاص انه لم يخلص الى ما يشير الى ان ترامب ارتكب جريمة.

ووافق راتكليف على ان ترامب ليس فوق القانون، ولكنه قال ان الرئيس «ليس اسفل القانون ايضا».

ويشغل راتكليف موقعه في الكونغرس منذ عام 2015. وقبل ان يصبح عضوا في الكونغرس، كان راتكليف عمدة لبلدة هيث، بالقرب من دالاس، تكساس، وكان نائبا عاما. وتركز سيرته الذاتية في الكونغرس على منصبه كمحقق في مجال مكافحة الارهاب، وتقول انه «اعتقل 300 اجنبي غير شرعي في يوم واحد».

وكان عدد من المسؤولين البارزين تركوا العمل في ادارة الرئيس ترامب، من بينهم وزير الدفاع السابق جيم ماتيس وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي اندرو ماكابي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

