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لوس انجليس - أ. ف. ب: قتل ثلاثة اشخاص على الأقل بينهم طفل وجرح 15 آخرون امس عندما فتح مهاجم النار في مهرجان للأطعمة في غيلروي بولاية كاليفورنيا الأميركية، جنوب سان فرانسيسكو. وأعلنت الشرطة ان مطلق النار قتل بعيد فتحه النار في «مهرجان الثوم» في غيلروي المدينة الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب مدينة سان خوسيه.

وأعلن قائد الشرطة المحلية سكوت سميثي ان «عناصر شرطة كانوا في المنطقة ورصدوا في اقل من دقيقة المشتبه به الذي تم استهدافه وقتله».

قبيل ذلك، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة ان قوات الأمن «يعملون في موقع اطلاق النار في غيلروي بكاليفورنيا والتقارير تفيد ان مطلق النار لم يتم توقيفه بعد».

وظهر في لقطات بثتها شبكة التلفزيون «ان بي سي نيوز» مشاركون في «مهرجان الثوم في غيلروي» وهم يجرون هربا بينما تسمع عيارات نارية في المكان. وهذا التجمع هو واحد من اهم مهرجانات الطبخ في البلاد.

ونقلت الشبكة شهادة جوليسا كونتريراس التي ذكرت انها شاهدت رجلا في الثلاثين من العمر يطلق النار من بندقية. وقالت «كان يطلق النار في كل الاتجاهات. لم يستهدف شخصا محددا. كان يطلق النار من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين»، مشيرة الى انه «كان مستعدا لما يفعله على ما يبدو».

وقال فريد توفار، عضو مجلس مدينة غيلروي، ان الطفل ستيفن روميرو، 6 سنوات، قتل اثناء حادث اطلاق النار على مهرجان الطعام في كاليفورنيا، وأضاف في بيان «أشعر بالحزن العميق لأخبار ستيفن روميرو. ادعو الله ان يمنح اسرته قوة».

وعبر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم عن غضبه من هذا الحدث «المروع». وكتب في تغريدة «هذه الليلة تقف كاليفورنيا الى جانب غيلروي ومكتبي يتابع الوضع عن كثب». وأضاف «نحن ممتنون لجهود رجال الشرطة وعملهم المتواصل مع تطور الوضع». ويأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل شاب يبلغ من العمر 38 عاما واصابة 11 آخرين في اطلاق نار، مساء السبت، في حديقة براونزفيل في بروكلين بنيويورك.

