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الخرطوم - الوكالات: لقي 5 طلاب مصرعهم برصاص قناصة في مدينة الأبيض السودانية، فيما اصيب عدد آخر من طلاب الثانوية، وذلك بعدما استهدف «قناصة» مظاهرة لطلاب المرحلة الثانوية. وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان، امس، ان هناك بعض الاصابات حالتهم حرجة. وشارك الطلاب في مظاهرة تحمل اسم «موكب الثانويات»، في اطار الفعاليات التي دعت لها قوى اعلان الحرية والتغيير المحركة للاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير. وتطالب المظاهرات بتسليم السلطة للمدنيين في السودان، في الوقت الذي وقعت فيه قوى اعلان الحرية والتغيير اتفاقا مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اتفاقا حول شكل السلطة في الفترة الانتقالية المستمرة لمدة 39 شهراً، فيما تستمر المفاوضات بين الطرفين فيما يخص الاعلان الدستوري المنظم لتلك الفترة. وفي القاهرة بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، والفريق اول حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين. وصرح السفير الرسمي بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، ان السيسي اكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.

