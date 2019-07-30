عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: قالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية ان «زعيم تنظيم «داعش» الارهابي ابو بكر البغدادي موجود في سورية، وما يزال يتمتع بنفوذ قوي داخل التنظيم»، مشيرةً الى انه «بعد الانتكاسة العسكرية لداعش في العراق وسورية، اصبح هناك خطر دائم على المجرم ابراهيم السامرائي الملقب بالبغدادي الموجود حاليا في سورية مع معاونيه العرب والأجانب». وأوضحت ان «البغدادي اعطى اولوية كبرى خلال الفترة الماضية للتصدي للتهديدات الاستخبارية وحفظ التنظيم من الاختراقات»، مشيرة الى ان «زعيم «داعش» ما يزال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين اتباعه من جنسيات اجنبية وعربية، وأجرى تغييرات لتعويض الارهابيين الذين قُتلوا خلال العمليات المشتركة في سورية وعمليات تحرير نينوى والرمادي وصلاح الدين وباقي المناطق».

وأضافت الداخلية العراقية «البغدادي يعاني من شلل في اطرافه بسبب اصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوت الجوية اثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة هجين جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية قبل تحريرها عام 2018».