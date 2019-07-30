عربيات ودوليات

كابول - الوكالات: أعلنت الحكومة الأفغانية في بيان امس ان ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم، كما اصيب 50 آخرون، في تفجير انتحاري ومعركة بالأسلحة النارية في مكتب امر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول.

وأصيب صالح المرشح لمنصب النائب مع الرئيس اشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية ان القوات الأفغانية قتلت 3 مسلحين اقتحموا مكتب صالح المؤلف من 4 طوابق بعد ان فجر انتحاري نفسه خلال ساعة الذروة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية انه تم انقاذ 150 مدنياً خلال العملية التي استمرت 6 ساعات.

ولم تعلن اي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد ساعات فقط من بدء غني وصالح وأكثر من 12 سياسيا افغانيا حملاتهم الانتخابية التي تستمر شهرين.

ومن المتوقع ان تجري انتخابات الرئاسة في 28 سبتمبر، لكن الوضع الأمني تدهور في شتى انحاء البلاد مع شن حركة طالبان وتنظيم داعش هجمات شبه يومية على القوات وموظفي الحكومة والمدنيين الأفغان.

