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الرباط الوكالات: يحتفل الشعب المغربي وعاهله الملك محمد السادس اليوم بالذكرى الـ20 لتوليه العرش.

ورث الملك محمد السادس عرش المغرب قبل عشرين سنة إثر وفاة والده الملك الحسن الثاني في 23 يوليو 1999. وطبع عهده بقدر كبير من الاستقرار في منطقة تهزها التحولات السياسية.

ويتم التركيز على هذا المعطى غالبا في إقناع المستثمرين الأجانب والسياح للمجيء الى المغرب، وتمتين العلاقات مع البلدان الحليفة. وشهد عهده أيضا تبني سياسة أمنية حازمة لمكافحة الإرهاب،

واليوم يُكمل الملك محمد السادس عقدين من الزمن في حكم المغرب دبر خلالها إرث والده وبنى نهجه الخاص لتطوير البلاد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً عبر إطلاق مشاريع كبرى وقيادة برامج هيكلية عدة.

في السنوات الأولى لتوليه العرش أطلق الملك سياسة الأوراش الكبرى، وهي مشاريع هيكلية تتعلق بالبنى التحتية الضرورية لتنمية البلاد، إضافة إلى مخططات مُوجهة إلى قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة لدعم التحول الاقتصادي.

الليبرالية الاقتصادية

في أول خطاب له بعد جلوسه على العرش، تحدث الملك الشاب إلى الشعب المغربي في 30 يوليو 1999، وقال إن السياسة الداخلية للبلاد ستتشبث بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية وسياسة الجهوية واللامركزية وإقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وصون الأمن وترسيخ الاستقرار للجميع.

وعبر الملك عن طموحه آنذاك بالقول: إننا نطمح إلى أن يسير المغرب في عهدنا قُدماً على طريق التطور والحداثة وينغمر في خضم الألفية الثالثة مسلحا بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل في تعايش مع الغير وتفاهم مع الآخر محافظا على خصوصيته وهويته دون انكماش على الذات في كنف أصالة متجددة وفي ظل معاصرة ملتزمة بقيمنا المقدسة.

وبعد مرور عقدين من الزمن ودخول المغرب الألفية الثالثة، تبدو المملكة أكثر تطوراً وحداثة.

وأَوْلى الملك أهميةً كبرى للزراعة، فهي تُعد أحد القطاعات المهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تعني ما يقارب 1.5 مليون فلاح يُسهمون بحوالي 15 % في الناتج الوطني الداخلي الخام، إضافة إلى أنها توفر 40 في المئة من فرص الشغل.

ولدعم هذه الفلاحة التي كانت تقليدية في أغلبها، أطلق الملك سنة 2008 مخطط المغرب الأخضر الهادف إلى جعل القطاع رافعةً أساسيةً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويرتكز هذا المخطط على تعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية قبلياً وبعدياً بهدف ضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة، مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الصناعة

شكل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020 امتداداً لمخطط الإقلاع الصناعي الذي أطلق سنة 2005، وللميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه سنة 2009، وقد وضع خطة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية لتُمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي.

ولتحقيق ذلك، اعتمد المخطط سلسلةً من الإجراءات الأساسية، التي ترتكز على إنشاء منظومات صناعية، تروم التغلب على التشتت القطاعي بإحداث شراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة للمساهمة في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل.

الحصيلة الرسمية تقول إن مخطط تسريع التنمية الصناعية أسهم في إحداث 405 آلاف منصب شغل في قطاع الصناعة، بعدما كان الرقم في حدود 288.126 منصب شغل حتى نهاية سنة 2017، وقد بدا ذلك جلياً من خلال مناطق المهن العالمية بمُدن الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة.

استثمارات أجنبية

خلال العقدين الماضيين عرفت المملكة إصلاحات عميقة وشاملة في جميع القطاعات لجذب الاستثمار الأجنبي وإحداث دفعة إضافية للاقتصاد الوطني، وقد تأتت النتيجة للمغرب، حيث أصبح من أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد استفادت هذه الاستثمارات من الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الآخذة في التطور، وهو ما جلب للمغرب 3,3 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية سنة 2018، لا سيما في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة.

ولدعم هذه الاستثمارات، وخصوصاً استثمارات المهن العالمية، بدأ المغرب منذ سنوات في تطوير ميناء طنجة المتوسط لتوفير بنية تحتية تُساعد المصنعين على تصدير ما ينتجون إلى مختلف الأسواق، وقد أصبح هذا الميناء، مؤخرا، الأكبر في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

هو ميناء كبير بمثابة بوابة تربط إفريقيا بأوروبا ومنصة عالمية للتصدير، فهو يتصل بـ186 ميناءً في 77 دولة، ولم يتوقف عن التطوير منذ الإعلان عنه في ذكرى عيد العرش سنة 2002، وكان هدف الملك آنذاك ألا يكون فقط مجرد بنية تحتية مينائية، بل مشروعاً متكامل ذا أبعاد متعددة اقتصادية وإقليمية.

وعلى بُعد كيلومترات على الميناء، يمكن الانطلاق عبر قطار البُراق بسرعة البرق، وهو مشروع ضخم تطلب مليارات الدراهم من الدولة وعدد من الدول الصديقة، ليكون أول قطار فائق السرعة في القارة والعالم العربي بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة.

الطاقات المتجددة

أصبحت الطاقات المتجددة رهان أغلب دول العالم، فهي المستقبل للتقليل من آثار التغير المناخي على البيئة. وبما أن المغرب لا يتوفر على موارد نفطية، فقد بادر إلى الاستفادة من مؤهلاته من الشمس التي تصل إلى 300 يوم مشمس في السنة، وسرعة رياح تصل إلى 9 أمتار في الثانية الواحدة في المناطق الساحلية.

وقد طبع المغرب اسمه في السنوات الأخيرة في هذا المجال بواحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في ورزازات، وأكبر محطة للطاقة الريحية في إفريقيا، في إطار السعي إلى توفير الكهرباء النظيفة لملايين المغاربة، وبالتالي تخفيف العبء الذي يُشكله استيراد الطاقة على ميزانية الدولة.

طموح المغرب في هذا الصدد كبير، فالاستراتيجية المغربية في مجال الطاقات المتجددة تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة بحلول عام 2020، و52 في المائة بحلول 2030، إضافة إلى هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المائة بحلول 2020، و15 في المائة بحلول 2030، من خلال كفاءة استخدام الطاقة.

الدبلوماسية الاقتصادية

لم يحل غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي دون توطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بلدان القارة، فقد كان نهج المغرب هو تعاون جنوب جنوب طيلة العقدين الماضيين من حكم الملك محمد السادس، الذي جال مختلف أنحاء القارة السمراء طولاً وعرضاً.

وكان لزيارات الملك إلى مختلف دول القارة وقع كبير على تطوير العلاقات مع بلدان عدة، فحضوره كان يعطي دفعة قوية لكل الاتفاقيات الموقعة في السنوات الماضية، والتي بلغت أزيد من 1500 اتفاقية تعاون مع أكثر من 30 بلداً افريقياً.

ولا يقتصر تواجد المغرب اقتصادياً في بلدان القارة على القطاع العام، بل حتى القطاع الخاص يساهم بقدر كبير في تنمية القارة وتطوير معاملات المجموعات المغربية المستثمرة والناقلة للمعرفة والخبرة، خصوصاً في دول غرب إفريقيا ليكون بذلك المغرب ثاني أكبر مستثمر في القارة.

ويمتد التواجد المغربي في إفريقيا ليشمل قطاع الاتصالات، حيث تنشط شركة اتصالات المغرب في حوالي 10 بلدان، وقطاع الخدمات البنكية بتقديم 3 بنوك مغربية خدماتها في أزيد من 30 بلداً، وكذلك القطاع الصناعي والعقاري والأشغال العمومية.

نموذج تنموي جديد

على المستوى الاجتماعي، أطلق الملك محمد السادس دعوة للتفكير في صياغة نموذج تنموي جديد ، وسجل العاهل المغربي في خطاب ألقاه في أكتوبر 2017 أن النموذج التنموي الحالي أصبح غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات... وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

أول قطب صناعي في أفريقيا

أكدت صحيفة لوبينيون الفرنسية أن المغرب اصبح في ظرف عشرين سنة اول قطب صناعي ومينائي بافريقيا، يربط القارة ببقية العالم.

وقالت الصحيفة في دراسة تخصصية نشرتها أمس أن الإقلاع الذي شهده قطاع السيارات والطيران، خلال العشرين سنة الماضية، أحدث تحولا عميقا في بنية الصادرات المغربية التي كانت تعتمد أساسا على الفوسفات (75 % من الاحتياطي العالمي)، والمنتجات الفلاحية والنسيج، مشيرة الى ان قطاع صناعة السيارات اضحى سنة 2018 اول مصدر للعملة الصعبة (6.5 مليارات يورو).

وتابعت ان المغرب التحق أيضا بالبلدان الخمس الأوائل المصدرة للسيارات نحو الاتحاد الاوروبي (283 614 عربة ،7.8 % من واردات الاتحاد الاوروبي)، وراء تركيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

وأكدت الصحيفة ان السلطات المغربية عملت من اجل بلوغ هذا الهدف على تطوير البنيات التحتية الطرقية والمينائية ونهجت سياسة ناجعة لاستقطاب المستثمرين الأجانب.