عربيات ودوليات

لكل أمة من الأمم تقاليدها وأعرافها وتراثها وهويتها التي تعتز بها، والأعياد الوطنية جزء من هذه المنظومة سواء كانت أعياداً وطنية أو دينية.

والهدف من وجود الأعياد الوطنية استحضار التاريخ الوطني من خلال أحداث معينة لها رمزية تفتخر بها كل الأمة ومن خلالها تحفز الذاكرة وتشحن الهمم وتعزز الروح الوطنية عند الأجيال المتعاقبة.

في هذا السياق تأتي احتفالات المملكة المغربية بعيد العرش في الثلاثين من يوليو من كل عام وهي ذكرى تنصيب الملك محمد السادس على العرش، وفيها تشارك كل قطاعات الشعب إلى جانب المؤسسة الملكية، وتتجسد فيها مقولة «العرش بالشعب والشعب بالعرش».

أما قصة عيد العرش فتعود لعام 1933 وأثناء الاحتلال الفرنسي للمغرب وكان صاحب الفكرة رجل من أصل جزائري مقيم بالمغرب وهو محمد الصالح ميسة، مدير مجلة «المغرب» التي كانت تصدر من الرباط آنذاك. ويذكر محمد الحسن الوازاني مؤسس حزب الشورى والاستقلال عام 1946، في كتابه «حياة وجهاد»: إن فكرة الاحتفال بذكرى تولية السلطان محمد بن يوسف خلفا لوالده السلطان المولى يوسف راجت للمرة الأولى بواسطة محمد صالح ميسة، وإليه يرجع التفكير في هذه المبادرة.

لم تكن المناسبة الأولى لعيد العرش مجرد احتفال بتنصيب ملك بل أرادها المغاربة مناسبة وطنية وفرصة لإظهار التفاف الشعب حول الملك كما يقول مستشار الملك الراحل الحسن الثاني عبدالهادي بوطالب في وصفه لأول احتفال بعيد العرش عام 1933 في مدينة فاس: «كان المهرجان الوطني الشعبي الأول الذي تعقده الحركة الوطنية المغربية بالمدينة».

منذ عام 1934 أصبح الاحتفال يأخذ طابعاً رسمياً ومؤسساتياً وفي هذا السياق يقول عبدالهادي بوطالب: «... فعيد العرش الذي فرض الشعب المغربي على الحماية الفرنسية إعلانه عيداً قومياً أصبح عيد تحدي الوطنيين للاستعمار الفرنسي، الذي أخفق في محاولة عزل السلطان عن شعبه ورعيته، مثلما فشلت تدابير قمع هذا الاستعمار في محاولة إقبار الحركة الوطنية في مهدها».

أما المؤرخ المغربي عبدالحق المريني فيقول: «إن عيد العرش بالمغرب يعتبر عيد الأمل والاستمرارية والبيعة والنهضة الشاملة والإخلاص لله والوطن والملك».

وهكذا ظهر عيد العرش وتواصل سنويا كعيد رسمي تتزامن ذكراه مع تولي الملك الجديد العرش، ففي زمن محمد بن يوسف (محمد الخامس) كان عيد العرش يوم الثامن عشر من نوفمبر، وفي عهد الملك الحسن الثاني كان يوم الثالث من مارس، والآن في عهد الملك محمد السادس يوم الثلاثين من يوليو، وغدا ستبدأ احتفالات المغاربة بهذه المناسبة حيث تم تنصيب محمد السادس في مثل هذا التاريخ عام 1999.

في ذكرى العرش يبايع الشعب الملك مجدداً في ظل طقوس متعارف عليها ويُجمع عليها الشعب، طقوس واحتفالات تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة وما بين الملوكية السياسية ومكانة الملك كأمير للمؤمنين كما ينص الدستور. كما يُعتبر خطاب عيد العرش أهم مناسبة ليصارح الملك الشعب بأوضاع الوطن ويتم تقييم ومراجعة للمرحلة السابقة، وفي كثير من الحالات يمارس الملك النقد لسلوك الحكومة وبقية المؤسسات العامة ويضع الخطوط العريضة للاستراتيجية المطلوبة للمرحلة القادمة في كافة المجالات ويترك للحكومة السير على هداها.

