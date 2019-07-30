آراء

حديث وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الدكتور فالح العزب عن ما سمي بـ «مافيا تويتر» التي تعرض لها حينما كان وزيرا لابد وان يتم التعامل معها بكثير من الجدية، فهي عبارة عن تحليل لأحد ابرز مكامن الخلل في العمل الحكومي لاسيما في عمل حكومة الكويت الرشيدة، وقد تزامن ذلك التصريح مع احداث البدون الأخيرة ومع أحد الموقوفين الذي اشتهر باداراته لحساب حيث أكد بأن العملية لا تتعدى قضية ابتزاز مالي واستفادات غير مشروعة تضفي لمزيد من الفوضى السياسية التي تعيشها الحكومة، بل قد تشكل ابرز القنوات الهدامة والتي سوف تتعرض لها الكويت في القادم مع الأيام لاسيما بأننا مقبولون على انتخابات برلمانية وحراك سياسي وانتخابي جديد حيث تكثر الأجندات وتتضارب في كثير من الأحيان والهدف هو تحقيق عوائد مالية على حساب ادخال البلد في نفق مظلم وفوضى خلاقة.

شرح الوزير السابق طريقة عمل المافيا القائمة على مجاميع يتم التواصل بينها لتحديد الهدف سواء كان وزيرا او نائبا او مسؤولا وبعد ذلك يتدخل البعض بصفته المنقذ لتحقيق المكاسب، اما التصريح الأكثر جدلا يكمن فيما قاله لجريدة الراي» «هناك مواقع (الكترونية) لديها عقود مع بعض مؤسسات الدولة ومع بعض جمعيات النفع العام، التي تُمارس السياسة، لكن هذه العقود ظاهرها التسويق وباطنها استغلال المال العام لتلميع الذي يدفع ومهاجمة خصومه». ما يعني ان هناك مؤسات حكومية وجمعيات نفع عام هي ايضا دخلت ضمن تلك المنظومة الفاسدة، ويقوم أساس عمل تلك المافيا على الارهاب الفكري والابتزاز والاغتيال المعنوي للشخصيات العامة، وكان الحل الذي ابلغ للوزير العزب من بعض الشخصيات المتنفذة هو التعاقد والارتياح من تلك المافيا.

و السؤال الأهم بعد كل ما قيل حول تلك المافيا التويترية، من هو المسؤول عنها؟ وهل تديرها شخصية حكومية؟ واذا كان ذلك صحيحا فانه يعني ان علة الحكومة هي من الداخل، وهذا انعكاس عن حالة عدم المسؤولية والعبث بأمن الكويت، حيث ان ذلك العبث ستدفع ثمنه الكويت غاليا مع ما يتردد من موجات ربيع قادمة جديدة عادة ما تنتعش مع حراك انتخابي او سياسي جديد، فمن يوقف العبث الحكومي بالحكومة؟

