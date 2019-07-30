آراء

بداية نقول إن الفقر والفقير ليس عيبا أو شيئاً مشيناً ويعيب المواطن ولكن كل العيب والمشين هو ان تكون فاسدا وتدعي محاربة الفساد ويتواصل العيب أن تكون صاحب ثراء فاحش ومصدر هذا الثراء غير معروف وليس معلوما لأحد، وكما يذكر التاريخ الكويتي أن هناك سنوات سميت بالحدث الذي وقع فيها مثل (سنة الطاعون والحمراء1831م سنة الطبعة 1871م سنة الرجيبة (السيل) 1872م سنة الطفحة 1912م سنة الرحمة 1919م سنة البشوت 1930م سنة الجدري 1931م سنة الهدامة 1934م سنة المجلس 1938م سنة البطاقة 1942م) ومع هذه السنوات التي تحمل أسماء الحدث هناك سنة (الهيلق 1867م) وتعريف سنة الهيلق هي مجاعة حلت في الكويت عهد الشيخ عبدالله بن صباح الصباح والهيلق وهي كلمة مرجعها الهلاك أو الهلك حيث تعرضت الأقاليم المجاورة لامارة الكويت لجفاف هائل لم يكن بالحسبان، وكانت الكويت متحصنة ولديها امكانية العيش لهذا الجفاف فأصبح سور الكويت هو الوجهة الرئيسة لهؤلاء المنكوبين وكانت يد الخير تنتظرهم بالكويت حيث أمدوهم بالمال والطعام والمأوى وظل بعضهم بالكويت لفترة زوال الجفاف التي دامت ثلاث سنوات والبعض استقر بالكويت، وهذا هو آخر عهد الكويتيين بالفقر والجوع.

وعلى كل الخير الذي انعم الله سبحانه وتعالى على الكويت بكل مراحلها بداية من نشأتها في 1718م على يد حاكمها الشيخ/ صباح الأول رحمه الله حتى وصول الزمن بالكويت بحكم (مبارك الكبير في عام 1896م) وهو الحاكم ال 7 للكويت المغفور له باذن الله تعالى الشيخ/ مبارك الصباح رحمه الله وحتى وصل الزمن للحاكم ال 11 المغفور له الشيخ/ عبدالله السالم الصباح المعروف في (أبو الاستقلال 1950م) رحمه الله وحتى يومنا هذا ونحن تحت قيادة قائد العمل الانساني سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره وأبقاه للكويت والكويتيين وهو الحاكم ال 15، والكويت خيرها وخير أهلها واصل البعيد قبل القريب وأهل الكويت من ميسورين الحال جنبا الى جنب ضعفاء الحال منهم جنبا الى جنب بالسراء والضراء، ولم يعرف الكويتيون بمختلف طبقاتهم الاجتماعية معنى كلمة فقر وجوع بل كان هناك منا ضعاف دخل مادي ولكنهم اغنياء بنفوسهم ولم يعرف الكويتيون معنى الجوع الحقيقي لكون النقصة تدور من بيت لبيت والتراحم كان ديدن أهل الكويت بكل الظروف، ولكن الخبر الذي أحزنني ككويتي من البسطاء من اهل الغالبية الصامتة الذي صدر على لسان معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في احدى الصحف المحلية يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019م مفاده (أن الكويت سجلت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها للقضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد للجميع دون استثناء والمساواة بين الجنسين في التعليم والرعاية الصحية وغيرهما) وهنا ما راح أتكلم عن التعليم الذي وصفه الوزير الموقر بالجيد ولا عن الرعاية الصحية ومدى رجوعها للخلف عما كانت عليه، ولكن قضاءها على الفقر والجوع ومعيار الفقر دوليا هو حصول الفرد على أقل من دولار واحد باليوم وأيضا عندما يفشل دخل الاسرة بتلبية الحاجات الأساسية لأفراده ويقاس الفقر بناء على الاسرة التي تعيله وليس للفرد وهنا مربط الفرس كما يقال وهل يقدر معالي الوزير الموقر يقول كم كان عدد الفقراء بالكويت؟ أو كم عدد حالات الجوع التي شهدتها الكويت وتم اللحاق عليها؟ وهل يخفى على معالي الوزير أن الكويت بلد راعٍ لمواطنيه؟ وبلد خيراته وصلت اصقاع الأرض؟ أم أن هذا التصريح جاء من أجل غرض في نفس يعقوب؟ أو كان هذا التصريح رسالة أن هناك مسؤولين يعملون بشكل فعلي؟ وهل الكويت من الدول التي تتلقى مساعدات ومعونات من منظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها؟ أم الكويت تأخذ قروضا من البنك الدولي ذات فوائد منخفضة للحد من الفقر؟ أو تأخذ مساعدات مالية مؤقتة من صندوق النقد الدولي لمكافحة الجوع؟ ولذا أقول ممكن يظهر الناطق الرسمي للحكومة الرشيدة ويقول لنا سر وسبب تصريح الفقر والجوع؟

وبالختام أقول الحمد لله انني كويتي وأحيا على ثرى الكويت والحمد لله أن الكويت بلد راعٍ لمواطنيه وغير مواطنيه من المهد الى اللحد، ولا قصة التصريح هو جرس انذار للمواطنين بأن ممكن يصير عندنا حالات فقر لحد أن يصاب المجتمع الكويتي الطيب بعدد من حالات الجوع؟ وهنا التمني على كل مسؤول أن يعرف أن اهل الكويت عفيفي نفس وفقيرهم غني ولا تعرف عن فقره والدليل الكل عايش بعد وقوع العديد في مصيدة القروض التي أهلكت الفرد والاسرة والمصيبة ان كان المسؤول لا يعلم بحجم الضرر الذي حل بالأسر الكويتية بسبب القروض والمصيبة أكبر ان كان يعرف ويسكت، وهذي الكويت صلي على النبي والحين ما ظل سوى الدعاء لرب العرش العظيم ان يحمي الكويت واميرها وشعبها من الفقر والجوع ومن بعض المسؤولين الذين بس يعشقون الحديث لوسائل الاعلام المختلفة بمناسبة ومن غير مناسبة ولهذا أقول شخباري فقر وجوع بالكويت والله ذكرونا بسنة الهيلق وللعلم بس الغريب يتشكر ويقدر الكويت على خيرها وربعنا يقضون على الفقر والجوع ولا السالفة سالفة عين عذاري صح؟ ولا يصح الا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: شنو رأي النواب الكرام بتصريح الفقر والجوع؟ الجواب بالآية (18) من سورة البقرة (بسم الله الرحمن الرحيم - صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم) وأنت أركد يا مواطن.

