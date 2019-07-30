آراء

كلمة حق لابد أن انطقها واقولها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسط الانتقادات التي يتعرض لها سموه هو وحكومته. هذه الكلمة التي أكتبها بقلمي بعيدة عن المجاملة والرياء والمصلحة الشخصية، ومن خلالها أتطلع الى مصلحة واحدة وهي مصلحة الكويت وأهلها فقط لاغير، فأنا لا أنتظر منصبا ولا أنتظر مناقصة لأني لست تاجرا، ولا أفكر يوما بخوض انتخابات، ومن منطلق الأمانة المهنية واعطاء كل ذي حق حقه. أكتب هذه الكلمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء لأنني أرى أنه من واجبي أن أشكر سموه على ماقام به من انجاز خلال السنوات القليلة الماضية، وفي مقدمة ذلك دعم سموه وبقوة محاربة الفساد والوقوف في وجه من ينتهك حرمه المال العام مهما كان اسمه أو منصبه، وبدعم حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه نجح سمو الرئيس باحالة الكثير من المتجاوزين الى القضاء والنيابة والدليل ماحدث في تجاوزات ضيافة وزارة الداخلية وتحويل بعض الشركات التي لم تحترم التزاماتها مع الدولة الى النيابة وعدم التعامل معها في أي عمل مستقبلا واحالته عشرات من المسؤولين المتجاوزين الى النيابة ورأينا آخر هذه الاحالات مسؤولي الأشغال الذين احيلوا الى «نزاهة» ببلاغ من الوزارة على خلفية قضية خسائر الأمطار ومسبباتها.

سألني بعضهم وماذا اتخذ القضاء؟ فأجبت قضاؤنا عادل وهو مستقل ولن يستطيع أحد التأثير عليه، ودور سمو الرئيس يتوقف عند التحويل للقضاء والنيابة وبعدها تكون الكلمة لقضائنا الشامخ والعادل، هذا بالنسبة للفساد. وأما بالنسبة للمشاريع فقد رأينا خلال فترة تولي سمو الرئيس للحكومة مشاريع عملاقة بدأت ترى النور حيث أزال كل العثرات التي واجهتها مثل الطرق التي ارتقى بعضها الى تصنيفات عالمية مثل طريق الجهراء، وحققت هذه المشاريع نسب انجاز عالية، ومنها المدن السكنية الجديدة التي بدأنا نراها على أرض الواقع، والأراضي التي سلمت الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعمل على انجاز البنية التحتية كمناطق سكنية جديدة.

ولا ننسى التناغم الكبير والانجازات التي تحققت تشريعيا بالتعاون مع مجلس الأمة، والتي لايتسع المجال لذكرها لكن آخرها موضع فخر لنا جميعا وهو القانون الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا بدعم حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في قرض الترميم، ليس هذا فحسب فسمو الرئيس نجح بعمله في ايجاد تعاون بين السلطتين من أجل مصلحة الوطن والمواطن وفقا لما هو متاح وعلى قدر المستطاع، وايضا تعاون السلطتين في حل مشكلة مزمنة منذ عشرات السنين وبأوامر سامية من سمو الامير الا وهي قضية البدون.

والى جانب كل هذه الانجازات رأينا رئيس وزراء يتقبل النقد ولم يفكر يوما برفع قضية على مواطن بالرغم من أن هناك نقد يصل الى التجريح بسموه، وأعتقد أن دماثة خلقه وتواضعه يعلمها الجميع ومشهود لسموه بها، وحتى مع من يختلفون معه.

أكتب هذه الكلمات ونحن نشهد صيفا حكوميا ساخنا، أردت في هذه الأجواء أن أؤكد أن انجازات سمو رئيس الوزراء بارقة وكذلك رقي أخلاقه وترجمتي لانجازاته وشخصيته بعيدة عن المجاملة، ومن يعمل لا بد وأن يتعثر، ولهذا فانني أرى نفسي مقصرا في اعطاء سمو الرئيس حقه، فشخصية سمو رئيس الوزراء بعيدة عن دخول الصراعات مع اية شخصية أو العمل من تحت الطاولة وضرب المختلفين معه من تحت الحزام فكل عمله وانجازاته في العلن وتحت النور، وحتى عندما يرى أن هناك سلبيات في عمل حكومته لم يتستر عليها ولم يخفيها، بل يعلن عنها ويصرِّح فيها ويحاول حلها مع وزرائه.

والاهم من هذا أنه فرض على وزرائه مواجهة الاستجوابات التي قدمت لهم وتحمل مسؤولياتهم وتفنيد محاور الاستجواب ومن لم يستطع العمل والانجاز ومواجهة أعضاء المجلس فليجلس في بيته. فليعلم من ينتقد سمو رئيس الوزراء ان انتقادكم ليس الا دليل على نجاح سموه في مهمته وعمله لأن أغلب منتقدي سموه لم يفعلوا ذلك من أجل المصلحة العامة، ولكنها انتقادات لمصالح شخصية بحتة أو لأن سموه استطاع ان يوقف مكامن الفساد والتصدي له.

واخيرا اقول لسموه استمر في عملك ولاتلتفت الى هؤلاء وكثير من الشعب معك، وهم على علم بما قدمته خلال المرحلة الماضية وما ستقدمة خلال المرحلة القادمة، كما أنك بريَّت بقسمك الذي اقسمته لسمو الأمير حفظه الله ورعاه ومجلس الامة وقبل ذلك كله بريّتَ بقسمك امام الله وحافظت على الامانة وصنتها، واثبت انك جندي للكويت تخدمها من أي موقع توضع به، فشكرا لك يا سمو الرئيس وهذا الشكر من أغلب الشعب الكويتي على ماقمت به من محاربة ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وعلى القوانين التي اقرتها حكومتك والقوانين التي ستقر وذلك كله يتم بحكمة وقدرتك على المواجهة، ولقد أثبت سموك عملا وليس قولا انك الرجل المناسب في المكان المناسب بارك الله بكم ووفقكم يابوصباح.

