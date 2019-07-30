آراء

تعاني الكويت هذا الصيف من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وهنا يأتي دور هيئة الزراعة التي يقع علي كاهلها دور كبير في التخفيف من هذه الأجواء عن طريق التخضير وزراعة الاشجار التي تلعب دوراً بارزاً ومهماً في التأثير على مناخ بلادنا من ناحية تخفيض درجات الحرارة اضافة الى ما تلعبه من دور مهم في فلترة الهواء وتقليل عملية الاحتباس الحراري، اضافة الى الحد من اثار الغبار بسبب تماسك التربة.

لذا هناك ضرورة الى التشجير نظرا لما له من اهمية بالغة على البيئة الجوية، حيث ان بيئة الكويت من المناطق الصحراوية كون شمال وغرب الكويت كلها مناطق صحراوية، وان 85 في المئة من الرياح التي تأتي للبلاد تكون من ناحية الشمال الغربي أي تأتي من الصحاري، وذلك ما يستوجب التوجه الى تخضير الدولة خاصة المناطق الشمالية الغربية للبلاد.

ان الكويت دولة صحراوية ونحن نعاني من كمية الهدر الكبيرة في المياه، لكننا نستطيع معالجة مياه المجاري لتكون صالحة لري الاشجار والزراعات، ولو لاحظنا الزراعات الموجودة على بعض الطرق لرأينا الكثير من اشجار الاثل التي زرعها شباب الكويت منذ الستينيات والتي كانت تسقى من مياه المجاري وما زالت موجودة لاكثر من 40 سنة والتي تتميز مناطقها بعدم اثارة الغبار بسبب تماسك تربة تلك المناطق بسبب الاشجار ونحن بدورنا نحتاج الى المزيد من تلك الاشجار التي تتطلب جهدا شديدا من الهيئة العامة للزراعة.

نعم هناك تخضير في شتى ارجاء البلاد، لكن من واجب الزراعة ان تقوم بعمل هندسي لتصميم الحدائق الجميلة وان يعمل مهندسو الهيئة على اختيار انواع الاشجار التي تتلاءم وبيئتنا المحلية.

إن عملية التخضير مهمة جداً كون لدينا مناطق صحراوية شاسعة وخصوصا الحدودية، فلماذا لا يتم توزيع المزيد من المزارع في المناطق الحدودية الصحراوية لتشجيع المواطنين على الزراعة للتقليل من درجات الحرارة العالية ومن زحف التربة؟ ولماذا لا تتم زراعة بعض أنواع الأشجار التي تلائم البيئة الكويتية على امتداد جانبي الطرق الخارجية السريعة وريها بالمياه المعالجة للاسهام في تماسك التربة والحد من عملية زحف الأتربة على الطرقات؟

حيث يجب ان تكون هناك أحزمة خضراء تحيط بالمدن، بالاضافة الى الحدائق العامة وزراعة الطرق والساحات لتشكل اطاراً اخضر يربط بين البحر والمدينة السكانية.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

