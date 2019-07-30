آراء

لايخفى على الجميع ما للمتاحف من رسالة عظيمة لا تقل في الأهمية عن غيرها من الأجهزة الثقافية من حيث التنمية الحضارية والارتقاء بأذواق الشعوب.. وأيضًا المتاحف احدى الوسائل الخدمية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع فالمتحف هو المكان الذي توضع فية الأشياء ذات القيمة او التحف وتقابل هذه الكلمة ما اصطلح عليه الغربيون على تسميته بالميوزيوم «museum» ويخصون به أي مكان يعرض فيه مجموعة من المقتنيات دون النظر الى تاريخها او اهميتها.

.حقيقة سُعدنا في شهر رمضان الماضي بافتتاح متحف برج الساعة، الذي تُشغله مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» في أعلى نقطة في مكة المكرمة، وهي شرفة برج الساعة، حيث صُمم المتحف بطريقة تأخذ الزائرين في جولة تحكي لهم قياس الوقت، بدءاً من الكون والمجرات وانتهاءً بساعة مكة المجاورة للحرم مهوى أفئدة المسلمين ووجهة صلاتهم ما جذب الزوار القادمين من جميع بلدان العالم الاسلامي والعربي والخليجي، حيث فتح متحف برج الساعة في مكة المكرمة مع بداية شهر رمضان لهذا العام 1440هـ، ليأخذ زائريه في رحلة كونية ايمانية، حيث يتكون المتحف من أربعة طوابق مخصصة للكون، يليه طابق الشمس والقمر، ثم قياس الوقت وطابق الساعة، فضلاً عن الشرفة التي تتيح للزائر اطلالة بانوراميه على المسجد الحرام في تجربة استثنائية.

بالفعل اقامة وانشاء المتاحف يعتبر ضرورة وطنية يتم من خلالها الحفاظ على التراث الشعبي وحماية وحفظ الموروث الثقافي للتعريف بمفرداته كثروة وطنية.

من خلال انشاء واقامة المتاحف يتم تنمية القطاع السياحي والثقافي كما يتم حماية الارث الثقافي وابرازه لدى المجتمع المحلي والعالمي.واقامة المتحف في بلادنا لاسيما في مكة المكرمة له أثر كبير على الوطن والمواطن بالاضافة لها دور كبير في توثيق ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي كما لها دور في تشجيع البحث العلمي في مجال حفظ وتوثيق التراث الثقافي. وجذب زوار بيت الله الحرام لهذا المتحف والتعرف على حضارة المملكة وكذلك الأجرام السماوية وتأثيرها على الحياة ويزيد ذلك اعتبار هذا المتحف واجهة مشرفة ليس للمملكة فقط بل للعالم العربي في بلد مقدس قبلة المسلمين فكرة جميلة وعمل رائع متميز قام به فريق متميز هم للتميز عنوان كلمة حق يجبُ أن تُقال بحق شخصية لها جهود ملموسة عكست تأثيرها في العالم العربي لصاحب المعالي بدر العساكر في فكرة وانشاء متحف برج الساعة.

حقيقة مبادرة عظيمة رائعة تُسجل للسعودية ومعلومات ثمينة وفريق مُتميز يليق بهذا الصرح كلنا فخر واعتزاز بهذا التميز والابداع من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»

المستشارة غدير الطيار

كاتبة سعودية