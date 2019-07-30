دوليه

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي، أن فريقه سيبذل قصارى جهده عندما يواجه مانشستر سيتي، الأحد المقبل، على لقب بطولة الدرع الخيرية.

وتعرض «الريدز» لهزيمة ثقيلة أمام نابولي الإيطالي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في تحضيرات الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «للمرة الأولى منذ نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون لدينا 99% من اللاعبين غدًا، فقط ساديو ماني هو الغائب عنا، إنه وضع جديد، لكننا نفتقد ستة لاعبين، أمر غريب، لقد اعتدنا على فقدان لاعبين خلال المرحلة التحضيرية، وهذا يحدث من وقت لاَخر». وأضاف «لقد أعددنا الجميع بقدر الإمكان، علينا أن نقاتل مع بداية الموسم بكل ما نملك، والأمر الجيد هو أن الخصوم إذا أرادو تحليل فريقنا الاَن، فسيعتقدون أن الأمر سهلاً، لكننا سنكون حيوانًا مختلفًا الأسبوع المقبل».

ويستعد ليفربول للسفر ومواجهة ليون الفرنسي، في جنيف السويسرية، غدا، قبل مواجهة السيتي يوم الأحد. وتابع كلوب «شاكيري ونابي كيتا تدربوا حصة واحدة، هم ليسوا هنا معنا في إدنبرة، لكنهم سيأتون غدًا، نأمل أن يتمكنوا من المشاركة لبعض الدقائق في مباراة الغد، لدينا خمسة من أصل ستة لاعبين سيعودون للتدريبات وهو عدد جيد».

