دوليه

ذكر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الإيطالي، أن فريقه قدم مباراة رائعة عقب الفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول الإنكليزي، مؤكدًا أن الحماس لا يجب أن يرتفع لدى جماهير الفريق.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها صحيفة «كوريري ديللو سبورت»: «كانت مباراة رائعة لكن لا يجب أن نتحمس، العمل يكون مهمًا في مثل هذا الوقت من العام».

وأضاف «لم نكن بحاجة لأن نشعر بأننا محبطين عندما خسرنا 5-0 في العام الماضي أمام ليفربول، كما أنه ليست هناك حاجة لأن نشعر بالبهجة من فوزنا 3-0.. إنها اختبارات مهمة لكنها تقييم لحالة نمو الفريق قبل كل شيء».

وتابع «أنا راضٍ جدًا من هذه الناحية، ضد فريق كريمونيزي كنا نشعر بحمل زائد، لكن اليوم لعبنا بأكثر راحة وعبرنا عن أنفسنا بشكل جيد، ومع ذلك نحن في مرحلة أولية ولن تكون متوازنة، نحن في وقت من الموسم يجب أن نستمر فيه في التدرب ومتابعة برامجنا بقوة».

وأكمل انشيلوتي: «أمام ليفربول كنا في حالة منعشة ورأينا ذلك، أقدر رغبة اللاعبون في إظهار ما عملنا عليه من الناحية التكتيكية خلال هذا الشهر، وأنا سعيد جدًا بالإشارات التي تلقيتها».

وحول تجربته اللعب بخوزيه كاييخون كلاعب وسط، صرح أنشيلوتي «خوزيه هو مصدر رائع لنا، بإمكانه اللعب في أي مكان ولديه براعة في ذلك، لم تكن تجربة لأنني أعرف أن كاييخون يمكنه القيام بذلك، لقد بدا وكأنه لاعب وسط لديه 15 سنة من الخبرة».

وختم «إنسيني بدأ المباراة من الجانب الأيسر وكان حاسمًا، هذا هو مكانه، أعرف صفات لورينزو جيدًا ونحن رأيناه الموسم الماضي حتى شهر ديسمبر، إنه موهبة وبالنسبة لنا يعد لاعب مهم للغاية».

