دوليه

كشف الاسباني داني سيبايوس، لاعب خط وسط ريال مدريد، والمُعار مؤخرًا لصفوف أرسنال عن سبب انضمامه لصفوف الأخير هذا الصيف.وانضم سيبايوس لأرسنال على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط، للحصول على فرصة أكبر والمشاركة بعد خروجه من خطط زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وقال سيبايوس، لموقع ناديه الرسمي: «أرسنال ناد تاريخي وكنت أتابعهم دائمًا بسبب خوسيه أنطونيو ريس، وهو من نفس مدينتي ولعب هنا». وأضاف «ريس صنع التاريخ هنا مع أرسنال، حيث توج بلقب البريميرليغ، ولذلك انتقالي لأرسنال خطوة مهمة في مسيرتي الكروية».

وتابع سيبايوس «لقد تحدثت مع والد ريس قبل المجيء إلى هنا مباشرة، وقال لي ألا أفكر مرتين، لأنه نادٍ رائع، وخوسيه قضى هنا وقتًا رائعًا».

وأتم: «حين جئت إلى ملعب التدريبات وجدت صورة له، وأذهلتني حقًا لأنه كان معشوقي حين كنت طفلا، والتواجد هنا في هذا النادي صنع اسمه، وكان خطوة للأمام، وآمل أن أساعد النادي ليكون أكبر». يُذكر أن ريس الذي توفى عن عمر يناهز 35 عامًا في حادث مأسوي الشهر الماضي، انضم إلى أرسنال قادمًا من إشبيلية مقابل 17 مليون جنيه إسترليني عام 2004. ولعب ريس دورًا بارزًا في تحقيق أرسنال لقب دوري اللاهزيمة، وتوج أيضًا بكأس الاتحاد الإنكليزي عام 2005، وكان بديلًا في نهائي دوري الأبطال 2006 ضد برشلونة.

