دوليه

اقترب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا لاعب برشلونة الإسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق الكاتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن مالكوم قد يكون أحد المغادرين لصفوف «بارشا» هذا الصيف، خاصة بعد التعاقد مع أنطوان غريزمان، وأنباء استعادة مواطنه نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأضافت أن برشلونة يُقيم مالكوم بـ50 مليون يورو، بعدما اشتراه النادي في الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو. ولفتت الصحيفة إلى أن إيفرتون الإنكليزي دخل بقوة في الصفقة، حيث يرغب في ضم اللاعب، بعدما وافق رفقة بوروسيا دورتموند الألماني، على القيمة المطلوبة من برشلونة.

وختمت بأن نادي أرسنال أيضًا، يسعى لضم مالكوم، ويستعد لتقديم عرضه لضم اللاعب.

