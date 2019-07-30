دوليه

تمكن المهاجم موسى ديمبيلي من قيادة فريقه ليون الفرنسي الى قلب الطاولة على مضيفه أرسنال الانكليزي بتسجيله ثنائية الفوز 2-1 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.ومنح المهاجم الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ التقدم لأرسنال في الشوط الأول بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 35، لكن ديمبيلي، مهاجم سلتيك الاسكتلندي سابقا، سجل ثنائية بعد دخوله مطلع الشوط الثاني، حيث أدرك التعادل براسية إثر تمريرة عرضية من الهولندي ممفيس ديباي (66)، وسجل هدف الفوز اثر تمريرة من الجزائري الأصل حسام عوار (75). ومنح ديمبيلي مدرب ليون الجديد البرازيلي سيلفينيو فوزه الأول منذ حلوله مكان برونو جينيزو، وذلك بعد خسارتين امام سيرفيت جنيف السويسري (1-2) وجنوى الايطالي (3-4).

وتلقى ارسنال ضربة موجعة في الدقيقة الثانية عشرة بإصابة مهاجمه وليون السابق ألكسندر لاكازيت، فيما قرر مدربه الاسباني أوناي إيمري إراحة صانع الالعاب الألماني مسعود أوزيل والمدافع البوسني سياد كولاشيناتس اللذين تعرضا لمحاولة سرقة بالسلاح الأبيض الخميس.وجلس الوافدان الجديدان الاسباني داني سيبايوس والبرازيلي غابريال مارتينيلي على مقاعد البدلاء، قبل ان يدخلا مكان جوزيف ويلوك والأرميني هنريك مخيتاريان (70).

