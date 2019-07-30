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دوليه

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تاعرابت قاد بنفيكا للفوز على ميلان


قاد لاعب الوسط المهاجم عادل تاعرابت فريقه الحالي بنفيكا البرتغالي إلى الفوز على فريقه السابق ميلان الايطالي بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة الودية ضمن كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة. وسجل تاعرابت الهدف الوحيد في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة.ودافع تاعرابت عن صفوف ميلان في النصف الثاني من موسم 2013-2014 على سبيل الاعارة قادما من كوينز بارك رينجرز الانكليزي وخاض معه 16 مباراة سجل خلالها 4 اهداف، قبل أن ينضم صيف العام 2015 إلى صفوف بنفيكا الذي أعاره الموسم الماضي لجنوى الإيطالي.
وهو الفوز الثالث للفريق البرتغالي في المسابقة بعد الاول على ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي 3-0 والثاني على فيورنتينا الايطالي 2-1، فيما مني ميلان بخسارته الثانية بعد الاولى امام بايرن ميونيخ الالماني 0-1، وتبقى له مباراة ثالثة أمام مان يونايتد الانكليزي السبت المقبل.


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