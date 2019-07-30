دوليه

أسدل الستار بعد مرور عام تقريبا (364 يوما) على أطول نسخة في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه عام 1948 بفوز الأهلي البطل على غريمه ووصيفه الزمالك 1-0 في الكلاسيكو 118 أول من أمس بملعب الجيش ببرج العرب والمؤجل من المرحلة الرابعة والثلاثين.

وسجل المدافع الدولي التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 رافعا رصيد فريقه الى 80 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 72 نقطة.

وكانت المباراة تحصيل حاصل بعد ضمان الاهلي للقب الرابع تواليا والـ41 في تاريخه الأربعاء الماضي بفوزه على المقاولون العرب 3-0.وجاء الشوط الاول متوسط فنيا ووضح تأثر اللاعبين بحالة الاجهاد العامة من طول الموسم، وعدم اكتمال اللياقه البدنية لاغلبهم نظرا لعودتهم من فترة التوقف الطويلة التي استمرت ما يقرب من 50 يوما بسبب تنظيم مصر للنسخة الـ32 من كأس الامم الافريقية.

وكان الاهلي البادئ بالهجوم في محاولة لاحراز هدف مبكر مستغلا تراجع لاعبي الزمالك للدفاع، الا ان تباعد الخطوط وفردية لاعبى الاهلي ولجوئهم للعب الاستعراضي خاصة الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات، منح لاعبي الزمالك الافضلية مع مرور الوقت، وكاد محمد ابراهيم يفتتح التسجيل اثر انفراد بالحارس محمد الشناوي الا ان الاخير اخرج الكرة الى رمية تماس (8).

واستمرت السيطرة البيضاء بفضل تحركات محمد ابراهيم حسن ومحمد السيد زيزو وتمريرات التونسي فرجاني ساسي، ولكن دون فاعلية حقيقية على مرمى الشناوي.

وأجرى مدرب الزمالك خالد جلال تغييرا اضطراريا في الدقيقة 39 بنزول محمود حمدي «الونش» بدلا من محمود علاء المصاب.وانحصر اللعب مع مرور الوقت في وسط الملعب، وانعدمت المحاولات الهجومية على كلا المرميين لتهدأ المباراة تماما، حالها حال المدرجات الخالية من الجماهير بعدما اشترط الامن حضور 30 مشجعا لكل ناد في ملعب تسع مدرجاته لـ80 الف مشجع.

وأهدر عمر السعيد فرصة ذهبية لمنح التقدم للزمالك مطلع الشوط الثاني عندما أطاح بالكرة العرضية المرتدة من الشناوي خارج المرمى (47).

ونجح معلول في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ حارس الزمالك عماد السيد في التصدي لتسديدة وليد سليمان من ركلة حرة مباشرة (59). وكاد الزمالك يدرك التعادل من هجمة مرتدة بعد دقيقتين عندما انفرد محمد ابراهيم بالشناوي لكنه سدد كرة ضعيفة أنقذها الأخير. وأهدر البديل صالح جمعة فرصة التعزيز عندما تلقى كرة من رمضان صبحي بعد هجمة مرتدة سددها بجوار القائم الايسر للمرمى الخالي.

