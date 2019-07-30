دوليه

أعلن نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال بعد الخسارة أمام الأهلي وفقدان لقب الدوري المصري قبلها. كما أعلنت الإدارة عن عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق للبيع خلال فترة الانتقال الحالية.

وأوضح الزمالك أن رئيس النادي مرتضى منصور أعلن بشكل رسمي أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن 6 أسماء مرشحة لقيادة الفريق في الموسم الجديد. وأضاف أن تلك الأسماء من بينها مدرب أو إثنان سبق وأن قادوا الفريق مؤكدا أنهم لم يستقروا بعد على المدرب الجديد.

وتابع : «أنهينا 90 في المئة من صفقات الموسم الجديد وتحديدا حصلنا على خدمات 6 لاعبين على أن يتم الإعلان عنهم في مؤتمر صحافي غدا». وأكمل «نريد حسم لاعب أو اثنين في الفترة المقبلة وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ليس من ضمن الأسماء التي ننوي التعاقد معها». وختم «محمد أبو جبل حارس سموحة اقترب من الانتقال للزمالك وهدفنا تدعيم حراسة المرمى لمنافسة محمود جنش وليس لهدمه».

