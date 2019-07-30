دوليه

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن الأهلي سرق لقب الدوري هذا الموسم بجانب أنه كرر ذلك في مباراة القمة التي فاز بها بهدف نظيف. وتابع «مباراة القمة لم تمر بشكل طبيعي والأهلي استعان بالسحر الأسود فمحمد الشناوي حارس الأحمر تلقى 5 أهداف في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري الأبطال لكنه أمام الزمالك تصدى لكل الفرص بسهولة شديدة». وواصل «هذا الدوري مسروق ومباراة القمة مسروقة لم أر جماهير الزمالك حزينة بهذا الشكل من قبل لأنهم يعلمون أن المباراة سرقت».

وأكمل «من يقومون بسبي سأعلن لهم رقم هاتفي على الهواء وأنا لست حرامي ساعات ولم أسرق أموالا من تركي آل الشيخ- ولا أخشى أحداً».

