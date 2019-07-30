دوليه

توقف الرصيد الذهبي للنجم الأميركي كايليب دريسل عند ست ميداليات في بطولة العالم للسباحة التي استضافتها مدينة غوانغجو الكورية الجنوبية، بينما حققت سيدات بلاده رقما قياسيا في اليوم الأخير أول من امس.

وبرز دريسل (22 عاما) هذا العام أيضا، وكان قاب قوسين أو أدنى من تكرار الانجاز الذي حققه في بطولة بودابست 2017 (سبع ذهبيات)، لكنه اصطدم عند الحاجز الأخير بقوة الفريق البريطاني لاسيما دانكان سكوت، ليكتفي بفضية سباق التتابع 4*100 م متنوعة، رافعا رصيده من الميداليات في 2019 الى ثمانية (ست ذهبيات وفضيتين).

وأنهى الفريق البريطاني السباق متقدما بفارق 0,35 ثانية، بينما حل المنتخب الروسي في المركز الثالث. وفي مقابل فشل فريق الرجال في انتزاع الذهبية، حقق فريق السيدات الأميركي نتيجة أفضل بفوزه بسباق التتابع 4*100 م متنوعة عبر ريغان سميث وليلي كينغ وكيلسي داهليا وسيمون مانويل.وحقق الفريق زمن 3:50,40 دقائق، ليحطم الرقم العالمي السابق المسجل باسم الولايات المتحدة أيضا في مونديال بودابست 2017 (3:51,55 د). كما أحرزت الأميركية سيمون مانويل ذهبية سباق 50 م حرة، لتضيف ذهبية ثانية الى رصيدها بعد سباق 100 م حرة. وفي سباق 400 م متنوعة، عززت المجرية المخضرمة كاتينكا هوسو (30 عاما) رصيدها من الألقاب العالمية، لتتوج بالذهبية التاسعة، وتحقق ثنائية 200 م متنوعة و400 م متنوعة في بطولة العالم للمرة الثالثة تواليا.وأنهت هوسو سباق اليوم بزمن 4:30,39 دقائق، متقدمة على الصينية يي شيوين (4:32,07 د) واليابانية يوي أوهاشي (4:32,33 د).

