دوليه

أكدت العداءة الاميركية دليلة محمد استعدادها لمونديال الدوحة برقم قياسي عالمي في سباق 400 م حواجز اول من أمس في دي موين ببطولة الولايات المتحدة لالعاب القوى المؤهلة للعرس العالمي في قطر في الفترة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.

وقطعت محمد (29 عاما)، بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، مسافة السباق بزمن 52,20 ثانية ماحية الرقم القياسي العالمي السابق وهو 53,34 ثانية والذي كان بحوزة الروسية يوليا بيتشونيكا منذ 16 عاما وتحديدا منذ 8 اغسطس 2003 في مدينة تولا الروسية، أحد أقدم الأرقام القياسية العالمية في منافسات السيدات. وقالت محمد عقب إنجازها «أنا تحت وقع صدمة»، مضيفة «كان مدربي يقول لي دائما أن (الرقم القياسي) قريب مني. كان علي فقط أن أثق بنفسي وأركض كي أحققه».

وتابعت «كنت أرغب في تحقيق ذلك بشدة وعرفت أنه يجب علي الركض وإثبات أنني أستطيع القيام بذلك». وكانت دليلة محمد أول أميركية تفوز بذهبية سباق 400 متر حواجز في دورة الالعاب الاولمبية عندما توجت في ريو دي جانيرو عام 2016. ومنذ اطلاق هذا السباق في الالعاب عام 1984 عندما احرزته المغربية نوال المتوكل، عاند الحظ الاميركيات واحرزن الفضية خمس مرات، حتى حلت محمد العقدة الاميركية في ريو. وشهدت منافسات اليوم الأخير تألق النجم الصاعد في سباقات السرعة نواه لايلس الذي توج بطلا لسباق 200 م وحجز بطاقته لبطولة العالم في الدوحة.وقطع لايلس المسافة بزمن 19,78 ثانية أمام منافسه كريستيان كولمان بطل سباق 100 م والذي سجل 20,02 ثانية، وحل أمير ويب ثالثا بزمن 20,45 ثانية.

