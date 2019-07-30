محلية

نتابع كل يوم من خلال الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية أخبار إعداد الفرق الكروية في أوروبا والخليج وبالتحديد في الكويت لنجد الآتي:

- في أوروبا يكون الاعداد من خلال مباريات قوية (ريال مدريد وأتلتيكو التي انتهت بنتيجه 7 - 3 لأتلتيكو) يستخدم فيها الكثير من النظم سواء في اللعب بالأساسيين أو الفريق الثاني والتغيير المفتوح للفريقين، وأيضا يكون موقع معسكراتهم في أجواء مناسبة لأجواء بلدانهم عند بدء دورياتهم، ويلعبون في بطولات مصغرة لكي يعيشوا الجو الحقيقي للدوري في بلدانهم .

- ما يحيرنا في إعداد فرق أوروبا هو موضوع الانتقالات والتعاقدات الجديدة «يوميا»؟ ولكن هذا هو حال المحترفين في العالم حيث تحول اللاعب الى سلعة يمكن بيعها او الاحتفاظ بها خلال ساعات أو أيام بسيطة.

لن اقول هم الافضل ولكن اترك لكم الحكم على هذا النظام ؟

- أما في دولنا العربية والخليجية بالتحديد فالمعسكرات تقام من غير خطة واضحة قوامها الميزانية المرصودة لهم من قبل هيئة الرياضة؟ فوضح ذلك عند إعداد المنتخب الأول والمباريات التي لعبها (يمكن ببلاش) مع أندية هاوية كل مقوماتها أنها أنشئت قبل استقلال الكويت ؟

- فالإداري هو من يتخذ القرار في المعسكر وهو من يقرر أين نسكن وماذا نأكل ومتى نتدرب أو لا نتدرب بناء على الميزانية ؟ أما المدرب فلا حول ولا قوة لديه ويجب عليه أن يخضع لظروف الميزانية ؟

الأمر المهم هو أن اختيارات اللاعبين المحليين أو الأجانب ليس لها معيار واضح في الكويت وكل يوم نجد أن هناك نادياً استقبل لاعباً محترفاً بالمطار أو تعاقد مع لاعب محلي (بمشاكل أو بطريقة خاطئة) وعندما يرجعون من المعسكر يشطبون نص الفريق لأنهم أقل من المستوى الفني؟ إذن من اختارهم وكيف اختارهم بالاساس؟

مرة أخرى لن أقول نحن الأسوأ ولكن لنا أن نتصور مستوى الإدارة الكروية بالأندية الرياضية والاتحاد الكويتي لكرة القدم؟ ... والله من وراء القصد.

