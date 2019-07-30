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نال مناضل التجمع الوطني للأحرار يوسف زاهيدي ثقة أغلبية الأندية وانتخب رئيسا للجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات خلال الجمع العام الانتخابي الذي اقيم يوم الأول من أمس في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بحضور ممثلي 14 ناديا من اصل 17 ناديا منضويا تحت لواء الجامعة.

وجاء فوز زاهيدي في الجمع الانتخابي نظير العمل الجبار الذي قام به طيلة الفترة الماضية والتطور الكبير الذي شهدته رياضة السيارات في المملكة.

وسجلت الجامعة في عهد زاهيدي استقرارا ونجاحاً غير مسبوقين، اذ عمل المكتب الجامعي على الانخراط مع وزارة الشباب والرياضة في برامج مخصصة لتنمية الرياضة والعناية بالمتسابقين والبنيات التحتية، فيما أعلنت الوزارة اخيراً نهاية الأشغال من الحلبة الدولية لسباق السيارات التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفات في إطار اعادة تأهيل الأوراش المنجمية في وادي زم.

