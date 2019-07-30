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جاءت قائمة الازرق المشاركة في بطولة غرب اسيا مفاجئة للكثير من المتابعين وتحمل عدة تساؤلات حيث ضمت عددا كبيرا من اللاعبين كبار السن الذين تتراوح اعمارهم ما بين 27 إلى ما فوق 30 عاما. والامر الذي يدعو للاستغراب ان القائمة جاءت مغايرة لما كان يردده المدرب الكرواتي روميو يوزاك في تصريحاته لوسائل الاعلام في الكثير من المناسبات فمنذ استلامه المهام أكد يوزاك انه يعمل على بناء منتخب قادر على المنافسة والعودة الى وضعه الطبيعي، وعندما خسر الازرق امام استراليا 0-4 في اكتوبر الماضي قال «نحتاج عاماً كاملاً لترتيب الامور والظهور بصورة لائقة»، وحينها التمست الجماهير له العذر باعتبار انه للتو باشر مهامه بالاضافة إلى ظروف الايقاف التي فرضت نفسها حينها.

لكن اختياراته للقائمة المشاركة في غرب اسيا لا توحي بانه يعمل على بناء منتخب، وهو سبق ان اكد بان البطولة بمثابة اعداد لتصفيات مونديال 2022، واستبعاده للاعبين السبعة يثبت ان الهدف الاساس من المشاركة المنافسة لاحراز البطولة وهذا من الطبيعي ان يكون حاضراً لدى المدرب لكن اعضاء الاتحاد هم اكثر منه حماسا لتتويج بالبطولة لكي يظهروا بصورة مميزة يكسبوا من خلالها ثقة الشارع الرياضي الذي يتشوق لرؤية «الازرق» في منصات التتويج.

وما يثبت هذا التوجه ان يوزاك ومن خلفه اعضاء الاتحاد الذين يساندونه في خطواته، هو استبعاد 7 لاعبين من العناصر الشابة، فمن غير المعقول ان من يريد تجهيز فريقا للمستقبل ان يستبعد عددا كبيرا من العناصر الشابة.

واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان شبيب الخالدي يعاني من الاصابة، فمن الصعب فهم استبعاد لاعبين مثل فواز عايض وعبدالعزيز الوادي وعلي خلف فهؤلاء الثلاثة بالاضافة الى عيد الرشيدي (الذي حافظ على مكانه في قائمة الأزرق) يعتبرون من افضل العناصر التي برزت اثناء التصفيات الاولمبية ومن ثم كان يتوجب على يوزاك ان يبقي عليهم في البطولة ويمنحهم الفرصة بالمشاركة من اجل الاحتكاك وكسب الخبرة بدلا من الاعتماد على اللاعبين الكبار ومنهم من استهلك فنيا وبدنيا ولم يعد قادراً على العطاء بالشكل المثالي.

واذا ما كان يوزاك يفخر بأنه عمل على تدريب ثلاثي منتخب كرواتيا لوكا مودريتش وماريو ماندزوكيتش وفيدران تشورلوكا في فئة المواهب وانهم استطاعوا ان يصلوا لتلك النجومية وهو ما يحاول أن يفعله مع لاعبي الأزرق الذين يرى ان هناك 3 منهم يعجبونه ولديهم القدرة على اللعب في انكلترا، الا ان ما قام به باختيار القائمة لبطولة غرب اسيا يأتي بعيداً عما ذكره ولاعلاقة له فيما يطرحه، فلا يمكن ان تكون القائمة تضم سوى مبارك الفنيني وعيد الرشيدي من العناصر الشابة فقط ومن يكون هكذا عمله وتخطيطه لا يمكن ان يقنع بما يطرحه ويردده من كلام ينصب في خانة التنظير والتخدير.

لذلك على يوزاك ان «لا يعيشنا بالوهم» وان يكتفي بالقاء المحاضرات المتعلقة بالتدريبات، ومن قبله على اعضاء الاتحاد ممن يمتلك القرار ان يضعوا حداً لمثل هذه التصرفات، فرغم ادراكنا تماما لما تعاني منه الكرة الكويتية والظروف التي عانت منها في الماضي القريب، لكن ليس بتلك الطريقة تدار الامور وتكون الحلول.

