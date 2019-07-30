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روميو يقود تدريب الأزرق اليوم

الأزرق يستضيف نيبال ذهاباً وإياباً

راشد خلف
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الثلاثاء 30 يوليه 2019

يقود الكرواتي روميو يوزاك تدريبات الأزرق اليوم بعد عودته أمس من بلاده كرواتيا، حيث غادر من معسكر المنتخب في لندن إلى كرواتيا مباشرة وتخلف عن الوفد الذي وصل إلى البلاد السبت الماضي.
وتدرب الأزرق أمس تحت قيادة المدرب المساعد بحضور اللاعبين الـ 23 المختارين للقائمة النهائية بعد استبعاد 7 لاعبين هم: علي خلف، وشبيب الخالدي، وعبدالمحسن العجمي، وعبدالعزيز وادي، وفواز عايض، ومحمد السويدان، وعبدالعزيز بن ناجي.
ويواصل الأزرق تدريبه اليوم وغداً على أن يغادر بعد غد الخميس إلى أربيل للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تنطلق اليوم في العراق وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل. وباتت قائمة الأزرق تضم كلاً من: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، فيصل عجب، مبارك الفنيني، حسين الموسوي، ، أحمد الظفيري، بدر المطوع، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، عامر معتوق، عبدالله ماوي، يوسف ناصر، رضا هاني، عيد الرشيدي، ، حمد الحربي، عمر الحبيتر، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، فيصل زايد، شريدة الشريدة، ومحمد خالد.
ويبدأ الأزرق مشواره في بطولة غرب آسيا التي يستعد من خلالها للتصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، بمواجهة السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسو حريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه.


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