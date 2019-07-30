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يتوجه وفد منتخب الكرة الطائرة الشاطئية اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في تصفيات غرب اسيا التي تقام خلال الفترة من 30 إلى 4 أغسطس المقبل.

ويترأس الوفد عضو مجلس الادارة طارق العريفي ويتكون من عبدالعزيز الأمير ادارياً والمدرب الوطني أحمد عبدالرزاق وخمس لاعبين يشكلون فريقين يضم الأول سلطان خلف، ويعقوب عدنان، والثاني يضم عبدالعزيز دشتي وطه الكعبي وعبدالله العنزي احتياطياً.

من جانبه أكد رئيس الوفد طارق العريفي أن اللاعبين بذلوا مجهودا مضاعفا خلال الفترة الماضية في الكويت وهو ما منحه الثقة في قدراتهم على تقديم مستوى يليق باسم وسمعة الكويت في البطولة مشيرا الى ان الاتحاد يسعى جاهدا لتلافي سلبيات الايقاف الدولي وتقديم مستوى مميز وصورة مشرفة للكرة الطائرة الشاطئية.

