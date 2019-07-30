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برقان وقع مع أدجي وأوسو


وقع المحترفان الغانيان برايت ادجي وجاكسون اوسو عقدي انضمامها إلى نادي برقان أمس بحضور رئيس النادي هملان الهملان ورئيس جهاز الكرة عبدالله البوص. وينتظر برقان وصول محترف برازيلي وآخر مالي خلال الأيام المقبلة قبل تاريخ 20 أغسطس المقبل موعد السفر إلى المعسكر الإعدادي للموسم الجديد والذي سيقام في صربيا. ويواصل اللاعبون تدريباتهم اليومية على الملعب القديم لنادي الشباب بقيادة المدرب الجديد ماهر الشمري. ويسعى برقان الذي حقق المركز الثالث في مسابقة كأس الأمير الموسم الماضي، إلى المنافسة على بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز.


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