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تعاقد الصليبخات مع المدرب المصري مصطفي مراد لتدريب فريق الشباب لكرة القدم «تحت 20 سنة»، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الى تجهيز فرقه للموسم المقبل بأفضل صورة.

وعمل مراد سابقا في نادي الجهراء وامضى فيه 5 سنوات حقق خلالها عددا من البطولات مع جميع المراحل ويمتلك ايضا سيره ذاتية حافلة بالشهادات والخبرات. من جانبه، قال ماجد عناد مدير الكرة بنادي الصليبخات ان التعاقد مع مصطفى مراد لقيادة فريق الشباب يعد مكسبا كبيرا وخطوه في الاتجاه الصحيح، «وننتظر منه الكثير في تطوير قطاع الشباب نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة.. ونجاحاته السابقة أعطتنا هذه الانطباعات»، مؤكدا انه سيتم تقديم الدعم اللازم له.

